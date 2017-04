Examen ante el colista

El farolillo rojo de la tabla pone esta tarde a prueba la solidez del Atrio Bupolsa en San Amaro (17,00 horas). El combinado burgalés pretende dejar virtualmente sellada su permanencia en la categoría a costa de un rival descendido matemáticamente hace varias semanas y que no ve la hora de que finalice su particular tortura liguera.

La escuadra de Santi Sedano dispone de una inmejorable oportunidad para prolongar su serie victoriosa como local y de paso hacer subir tres puntos a su casillero que le permitirían afrontar con total tranquilidad y libre de todo riesgo las dos últimas jornadas de competición.

El Atrio ha hecho de San Amaro un auténtico fortín en el que ha puntuado en sus 12 últimas comparecencias (su mejor racha desde ascendió a Tercera). Un dato que le otorga un claro favoritismo en la contienda de hoy frente a un rival entregado y que espera el final del Vía Crucis como agua de mayo.

Los burgaleses intentarán regresar a la senda del triunfo ante su afición, donde ha saldado con sendos empates los dos últimos compromisos disputados, en ambos casos contra gallitos como la Segoviana -ya proclamada campeona del Grupo VIII- y el Unionistas -tercero-.

Acumulan ya 5 jornadas sin ganar, pese a que en varios encuentros han hecho méritos suficientes para conseguirlo, y se han conjurado para poner punto final a la racha y dar un paso de gigante hacia la salvación -su distancia con respecto al quinto por la cola, que actualmente estaría condenado al descenso por los arrastres de Segunda B es de 5 puntos con 9 en juego-.

Tienen sobre el papel el mejor de los contendientes posible para recuperar la sonrisa. Y es que el Villaralbo ha firmado una campaña para olvidar. Tan solo ha sido capaz de obtener 3 victorias en lo que va de campeonato -la última en noviembre- y sus números hablan bien a las claras de su fragilidad, convirtiéndose de largo en la peor defensa de la categoría (encajando una media de casi 3,5 goles por partido).

Santi Sedano no podrá contar esta tarde con el concurso del centrocampista Viti, que vio el pasado fin de semana la quinta amarilla. Ni con los lesionados Jaime, Juan y Raúl -todos ellos ya fueron baja el pasado fin de semana ante La Virgen del Camino-. Además, el atacante David Fernández no se ha repuesto completamente de sus molestias físicas y su entrada en la convocatoria será una incógnita hasta las horas previas al encuentro.