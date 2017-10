Zarautz es uno de los rivales directos del UBU Colina Clinic, uno de los equipos que aspira a todo en esta campaña y el conjunto guipuzcoano pondrá esta tarde a prueba el nuevo proyecto burgalés. Los vascos han comenzado la Liga de forma irregular y en su último encuentro liguero cayeron de forma sorprendente ante Uribealdea. Así las cosas, el conjunto castellano no tiene muy claro lo que se encontrará esta tarde en Asti (16,00 horas).



El choque será un choque de trenes y es que la delantera es el punto fuerte de ambos contrincantes.Será un duelo en el que se prevé que el músculo tenga su importancia. Álvaro González, entrenador del conjunto burgalés junto a David Martín, cree que las fuerzas estarán parejas en el duelo de las posiciones más adelantadas, aunque entiende que los suyos son superiores en tres cuartos, posición en la que Zarautz no acaba de encontrar los inquilinos idóneos.



González habla de un partido «clave, de los que no se pueden fallar». «Está el primer puesto en juego y tienen un juego parecido al nuestro. Es un equipo fuerte como el del año pasado, pero en el que ha habido algunas variaciones», explica el técnico.



Los gualdinegros acuden a la cita con la guardia alta y con la convicción de que si muestran su verdadero nivel ganarán el partido. Zarautz forma parte de la nobleza del grupo, aunque está un escalón por debajo de la escuadra burgalesa. No obstante, las bajas serán uno de los problemas para el UBUColina Clinic.



Durante la semana, el cuerpo técnico ha estado pendiente de la evolución de varios hombres. Jorge Fuente (esguince cervical) y Nico Bianco (rotura muscular) han estado entre algodones, aunque no llegarán. González y Martín prefieren no arriesgar. «Jorge (Fuente) está aún muy justo y entrenando le hemos visto que aún no está al cien por cien, por lo que es preferible esperar. Lo mismo pasa con Nico (Bianco).En las pruebas que le realizaron se apreció una rotura con edema.Si fuera imprescindible estaría sobre el campo, pero no lo vamos a forzar», explica.



El que podrá aportar su granito de arena, «aunque no está al cien por cien», es Juandre Kleynhans. Acabó tocado el choque ante Vigo, aunque estará a disposición del cuerpo técnico en el choque de esta tarde.



La pérdida de Rubén Domínguez ha dejado un hueco en el puesto de ala.A lo largo de la semana, el área deportiva ha estado sopesando las opciones y todo indica que el joven Cefe de la Varga tendrá la oportunidad. La otra posibilidad es que Camarero ocupe esta posición, aunque todo indica que en tierras guipuzcoanas el joven valor de la cantera burgalesa estará en el XV.