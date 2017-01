Hasta tierras gallegas se desplaza hoy el UBU Colina Clinic para defender su condición de líder intratable del Grupo A de la División de Honor B. El Aparejadores medirá sus fuerzas contra el Campus Ourense Coosur a partir de las 16,00 horas en un envite entre dos de los equipos con mayor potencial ofensivo de toda la categoría.

Los de Marcelo Chorny, que intentarán hacer una nueva muesca en su revólver, tienen ante sí una salida complicada frente a un rival cómodamente situado en la zona media de la general y que se muestra como un combinado tremendamente complicado cuando actúa ante su público, donde ha sumado las 6 victorias que figuran en su casillero (solo han perdido en casa ante Bera Bera).

Los burgaleses tendrán que sobreponerse una semana más a las ausencias para intentar prolongar su trayectoria inmaculada en la competición liguera (con 13 victorias en otros tantos compromisos disputados). No lo tendrán fácil, pues los gallegos son junto a castellanos y Bera Bera los equipos que más ensayos han conseguido hasta el momento. Y ya dejaron patente su fortaleza en la primera parte del choque de ida en San Amaro (en la segunda mitad el UBU Colina Clinic impuso su ley con claridad para finalizar con 45-12 en el tanteador).

El preparador argentino no podrá disponer de su equipo de gala para este complicado envite. Johan Wagenaar no se ha recuperado a tiempo tras sufrir una fractura en un metacarpiano -se encuentra ya en la recta final de su proceso de convalecencia-.

Por este motivo, el equipo burgalés buscará de nuevo alternativas en la segunda línea de la delantera, como ya hiciera frente al Durango y contra el CRAT.

En el lado positivo, sí que podrá regresar al XV su compatriota Ruan Snyman tras cumplir el pasado domingo el partido de sanción impuesto por el Comité de Competición por acumulación de amonestaciones. Y también puede regresar al equipo el pilier cántabro Sergio Valverde tras superar la lesión de rodilla que se produjo frente al CRAT.

El regreso de este permitirá que Chorny recupere buena parte de la normalidad en el pack, mientras que Juan Aristemuño dejará el dorsal ‘8’ para actuar en su posición natural como flanker.

Con todos sus hombres disponibles, Marcelo Chorny deberá decidir si apuesta por la continuidad o si hace un hueco en el XV inicial al recién llegado argentino Emiliano Cabrera.

La convocatoria del UBU Colina Clinic para este compromiso estará formada por: Sergio, Jorge, Andrés, Ashcroft Leigh, Poli, Emiliano, Aristemuño, Snyman, Rocamán, Imo, Rubén, Roberto, Nico, Morros, Tito, Fran, César, Ervé, Álvaro, Gonzalo y Pedro.