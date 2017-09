Exigente test para el Burgos en Zubieta

Exigente prueba la que tiene por delante el Burgos CF esta tarde en Zubieta, donde rinde visita a una talentosa Real Sociedad B a partir de las 18,00 horas. El combinado blanquinegro defenderá su privilegiada posición al frente de la tabla clasificatoria en el feudo de un rival imprevisible: capaz de la mayor de las exhibiciones en una tarde acertada, pero también de sonoros gatillazos debido a la bisoñez de sus efectivos.

La escuadra de Patxi Salinas, reforzada en su moral tras la convincente y valiosa victoria del pasado fin de semana frente al UD Logroñés, quiere imponer sus galones ante un contrincante mucho más inexperto.

Y la consigna es clara, mantener las señas de identidad que le han permitido firmar su mejor arranque liguero en la categoría de bronce nacional: una solidez defensiva a prueba de bombas y máxima rentabilidad en el área contraria. Siempre aderezadas con una generosa entrega física y una fuerte presión a su rival para impedir que se encuentre cómodo con su irrenunciable estilo de fútbol combinativo.

No se le han dado nada mal al Burgos CF este año los rivales que gustan de dispensar un buen trato al esférico y con posesiones largas. Los blanquinegros se encuentran como pez en el agua dando un paso atrás para lanzarse a la yugular de su enemigo tras robos y veloces transiciones.

Y esperan repetir la fórmula ya ensayada ante Osasuna B o Logroñés para hacer subir una nueva victoria a su casillero particular. Enfrente tendrán los de El Plantío a una Real Sociedad B que destaca por la fortaleza de su juego ofensivo -ha sido capaz de marcar tres tantos en los tres encuentros en los que ha logrado la victoria-. Pero en el lado contrario ha mostrado en varias ocasiones bastantes más problemas en labores de contención -consecuencia de su descarada vocación atacante-.

Pocos son los cambios que planteará Patxi Salinas en el once inicial. Uno de ellos obligado por la baja por sanción de Eneko Zabaleta, que se perderá dos encuentros por su expulsión sufrida el pasado fin de semana. El resto del equipo que saltará hoy al terreno de juego de Zubieta será el mismo que lograra una convincente victoria frente al UD Logroñés.

Su puesto será cubierto por Javi Cantero si finalmente ha superado las molestias derivadas de un golpe recibido en un entrenamiento a comienzos de semana.

El preparador vizcaíno no podrá contar además, como viene siendo habitual desde el arranque de la competición, con los lesionados de larga duración Jagoba Beobide y Adrián Hernández -quienes continúan realizando un plan específico de recuperación al margen del grupo-, ni con el extremo madrileño Ramón Blázquez -quien se sumará al grupo el próximo lunes-.

El técnico del Burgos CF ha alertado de la peligrosidad de su oponente de turno. «La Real Sociedad B es un rival de mucha calidad. Incluso con algún jugador como Capilla que se entrena todo el año con el primer equipo. Nos va a poner las cosas muy difíciles. Juega igual que el primer equipo. Salida combinativa desde el portero con los centrales muy abiertos, dando amplitud a los laterales y con tres hombres por dentro», destaca Salinas, quien asegura que su equipo tiene el antídoto perfecto para combatir a su contrincante.

«Juega muy parecido al Logroñés y el otro día fuimos capaces de contrarrestarlo y que pareciera un equipo más pequeño de lo que es. Sabemos cómo frenar este tipo de fútbol», matiza el técnico, quien lamenta que esta semana no ha podido preparar esta contienda como hubiera deseado a consecuencia del partido de Copa Federación que tuvo que afrontar el Burgos CF el pasado miércoles.