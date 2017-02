Un favorito con dos versiones

BURGOS

El San Pablo Inmobiliaria se ha ganado su condición de aspirante a todo en la LEB Oro más igualada de los últimos tiempos. Hasta seis equipos se postulan como alternativas a alzarse con el título de liga cuando quedan 10 jornadas para el final del campeonato regular. Precisamente, ese equilibrio provoca que cada despiste juegue un papel decisivo en la lucha que mantienen los grandes.



Los burgaleses, seguros y sólidos en El Plantío, han visto frenada su ilusionante trayectoria lejos del amparo de su afición. De hecho, el bloque de Epi solo ha conseguido una victoria en los seis duelos directos disputados como visitante. El rotundo éxito logrado en la cancha del Palencia (65-93) contrasta con las derrotas sufridas frente al Breogán (87-76), GBC (78-66), Coruña (83-76), Oviedo (86-66) y Melilla (77-66).



Los fríos datos, sin embargo, siempre son susceptibles de interpretación. «Las derrotas de Lugo, San Sebastián y Coruña llegaron en la primera vuelta, cuando aún no estábamos bien. Aun así, en esos partidos hicimos muy buenos cuartos», recuerda Diego Epifanio ‘Epi’.



El entrenador del San Pablo Inmobiliaria insiste en que la cuestión local-visitante no tiene nada que ver con el rendimiento del proyecto, si bien reconoce que su equipo se siente «más a gusto» en El Plantío. «Si nos ponemos a comparar datos, hay que tener en cuenta que hemos ganado el average al Oviedo y al Melilla y esperamos que no se complique el de Palencia (+28)», subraya. Por eso, a pesar de perder el balance particular con GBC y Breogán, Epi da por buena la situación actual de su equipo.



Desperdiciada la opción de dejar en el camino a un peligroso rival como es el Melilla, el San Pablo Inmobiliaria disfrutará este viernes de la oportunidad de apartar de la lucha al siempre peligroso Coruña. El cuadro naranja se impuso en la primera vuelta por un margen de 7 puntos, por lo que los burgaleses afrontan el doble reto de lograr la victoria y superar ese margen. «El average es muy importante con todos los equipos», reconoce.



Y es que cada detalle cuenta. «No recuerdo una liga tan igualada como ésta. Del primero al octavo hay tres victorias y cualquiera puede pinchar, como ocurrió en la última jornada», añade. El Miraflores, el Oviedo y el Palencia se dejaron en el camino triunfos muy valiosos, una muestra de lo que espera a los favoritos en el último tercio de competición. «Queda mucho, pero cada partido es importante.

Las victorias ayudan a que haya un mejor clima de trabajo y a que se note una mayor tranquilidad, pero hay que mantener la calma porque ninguno de los de arriba vamos a hacer un balance de 10-0 en lo que queda de liga», concluye.



De momento, los burgaleses contarán este viernes con el favor de El Plantío. Oviedo (106-83), Melilla (89-75) y GBC (85-78) ya han sucumbido en el feudo castellano, donde solo el Breogán rascó el triunfo (83-92) en un partido condicionado por la ausencia de los dos pívots del equipo local.