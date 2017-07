La FEB defiende los ascensos e insiste en pactar con ACB

BURGOS

Pasan las jornadas, el margen se agota y la incertidumbre envuelve las negociaciones abiertas entre ACB y Federación Española para definir el nuevo marco regulador en materia de ascensos y descensos. El resultado de la Asamblea General de la FEB celebrada ayer en Madrid tampoco ayuda a resolver el rompecabezas del que forma parte un CB Miraflores obligado a trabajar a ciegas para cumplir antes del 15 de julio con unas condiciones de acceso que aún no están ni consensuadas ni aprobadas.



Desde que la patronal de clubes definiera su hoja de ruta el pasado 21 de junio no se ha producido avance alguno. De hecho, tampoco se ha celebrado un nuevo encuentro formal a tres bandas con el Consejo Superior de Deportes como árbitro. El plazo fijado por la ACB para llegar a un acuerdo expira el próximo miércoles día 5 de julio y ni siquiera se ha acordado la fecha de la próxima reunión.



La elite ha puesto sus cartas boca arriba, pero la Federación Española mantiene su política conservadora y no ofrece detalle alguno de su planteamiento. Su presidente, Jorge Garbajosa, se dirigió ayer a los asambleístas para pasar de puntillas sobre este asunto. Todo, en presencia del representante la asociación de clubes, Francisco Roca.



«Nuestra posición sobre los ascensos de los equipos de LEB Oro es clara y estamos abiertos al diálogo en busca de la estabilidad», señaló el dirigente, quien defiende la necesidad de facilitar el ingreso de los clubes en la máxima categoría. «El tráfico entre la LEB Oro y ACB es bueno para el baloncesto y por ello trabajamos, por el bien de todos», insistió.



De esta forma, Garbajosa realizó un declaración de intenciones sin profundizar en el problema. «No vamos a escatimar esfuerzos para conseguir la mejor solución posible porque sabemos que la satisfacción de todos parece imposible. Nuestra obligación es la defensa de nuestras ligas y creemos que los ascensos y descensos son atractivos para las competiciones, los aficionados y los patrocinadores», finalizó.



Roca, por su parte, tomó la palabra para realizar también su particular brindis al sol. El presidente ejecutivo de ACB siguió la línea de Garbajosa y aseguró que aún hay tiempo para encontrar puntos de entendimiento. «Mantengo la invitación al diálogo y espero que acerquemos posturas en los diferentes temas a resolver», zanjó.



Y en medio de esta situación se encuentra un CB Miraflores expectante. El club trabaja contra el reloj para encontrar la financiación necesaria y confía en que las gestiones iniciadas fructifiquen lo antes posible. El optimismo ayuda a los directivos azules en su faena, pero la prudencia obliga a la entidad a mantener la calma ante el desarrollo de los acontecimientos.

LA LEB ORO ARRANCARÁ EL 29 DE SEPTIEMBRE

A la espera de certificar en las próximas semanas su ascenso deportivo a ACB, el CB Miraflores ya conoce las condiciones exigidas por la Federación Española de Baloncesto en caso de verse abocado a competir la próxima temporada en la LEB Oro.



La Asamblea de la FEB acordó en la mañana de ayer que la segunda categoría nacional arranque el próximo 29 de septiembre y finalice el 27 de abril de 2018. El play off mantendrá el formato actual de tres rondas a cinco partidos y los clubes se beneficiarán de la reducción del 17 por ciento del aval exigido en el momento de la inscripción. La LEB Oro tendrá 18 equipos en liza y la FEB defiende que se mantengan los dos ascensos previstos a ACB. «Se tienen que mantener dos ascensos por el bien del baloncesto, independientemente de que haya 16 ó 18 equipos en ACB», señaló el vicepresidente, José Antonio Montero.