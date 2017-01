Federer regresa con éxito tras seis meses de ausencia

Más de 13.500 espectadores estallaron en una ovación cuando salió a la pista para, seis meses después de su último partido en las semifinales de Wimbledon, reintegrarse al circuito profesional de tenis. Ya tiene 35 años y ha descendido al puesto 16º del ránking mundial, pero el tirón de Roger Federer sigue intacto. Se puede tratar de la última ocasión de reverdecer laureles y ampliar su espectacular palmarés, que incluye 17 títulos en torneos del Grand Slam. Pronto se sabrá si el carismático tenista suizo está en condiciones de aspirar otra vez a todo. De momento, en este segundo día del año 2017, Federer ha tenido un agradable regreso y, además, triunfal, puesto que ha llevado a Suiza a derrotar por 3-0 a Gran Bretaña en la Copa Hopman en Perth (Australia).

"La ovación cuando he saltado a la pista ha sido muy especial. Vuelvo a disfrutar de nuevo con el tenis y estoy entusiasmado con lo que me deparará este semana", ha asegurado el exnúmero 1 del mundo, que ha logrado una expeditiva victoria sobre Daniel Evans (66º del mundo) por 6-3 y 6-4 antes de ayudar a su compatriota Belinda Bencic a poner el 3-0 en el marcador en el doble en esta competición mixta por países.

LESIÓN EN EL BAÑO



"Este retorneo ha sido mejor de lo previsto", ha asegurado Federer, que llevaba medio año apartado de la competición por una lesión en la rodilla, de la que tuvo que ser intervenido. Su última aparición fue ante el canadiense Milos Raonic en el torneo sobre hierba de Wimbledon. Pero el tenista suizo no quería de ninguna manera despedirse del tenis de esa manera, sobre todo teniendo en cuenta el origen de su dolencia. "Me lesioné preparando el baño para mis hijos. No era la manera que quería para retirarme, desde luego", ha explicado.

"No hay mejor manera de volver que en una pista central que te reciba de la manera como han hecho aquí", ha afirmado Federer, que no gana un torneo grande desde el 2012 (Wimbledon). "Sería bonito ganar algunos más, o al menos uno más, pero será duro poder llegar otra vez a la cima. Hay un montón de chicos ahí ahora mismo, y un montón de chicos que se están acercando. Las distancias se han acortado, pero yo me doy una oportunidad. Veremos qué pasa".

Este 2017 será el año en el que no solo Federer, sino también Rafael Nadal y Novak Djokovic intentarán recuperar el número 1 que desde hace unas pocas semanas ostenta el escocés Andy Murray. Pero Raonic, Nishikori, Del Potro, Thiem, Goffin o Alexander Zverev están por ahí, esperando cualquier tropiezo. Zverev, alemán de 19 años y 24º en el ránking, será el próximo rival de Federer en la Copa Hopman, en la que España está representada por Feliciano López y Lara Arruabarrena.