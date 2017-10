Felipe Orts demostró en Medina de Pomar que en este momento es el mejor especialista en ciclocross que hay en España.No pudo acudir a la prueba de Fresno, pero en el parque de Villacobos dio una exhibición. Se fue por delante desde la primera vuelta y ninguno de sus rivales pudo seguirle. Aitor Hernández y Javier Ruiz de Larrinaga se disputaron la segunda plaza, que finalmente cayó en manos del de Ermua, mientras que Kevin Suárez, ganador el jueves de la primera prueba del Circuito Provincial, se tuvo que conformar con la cuarta plaza.



El alicantino está a otro nivel y después de un exitoso 2016 en el que fue subcampeón del mundo sub 23, ha comenzado pisando fuerte en la categoría elite.



Martín Mata volvió a ser el mejor representante burgalés en la prueba grande. Acabó en la séptima posición y volvió a demostrar que tiene un notable golpe de pedal que le permite estar muy cerca de la nobleza.



También la prueba femenina estuvo ‘tiranizada’ por la ganadora, Lucía González. No obstante, en esta categoría el dominio fue compartido, ya que se escapó por delante con su compañera de equipo Aída Nuño. No tuvieron rival e hicieron buenos los pronósticos. Llegaron juntas a la línea de meta. Por detrás, Luisa Ibarrola confirmaba su primera posición en sub 23, mientras que Mónica Carrascosa y Sandra Martínez, integrante del conjunto burgalés Abascal Abogados, continuaron con su lucha por el maillot morado en elite. Por el momento la vizcaína lleva ventaja.



El burgalés más notable en Medina de Pomar fue el cadete del BiciAranda Roberto Gallo, que acabó en la segunda posición en su carrera. También su compañero William Orbañanos hizo una buena prueba y acabó séptimo. Por otro lado, Guilermo Barrio fue el mejor local en master 30 y Arsenio González acabó séptimo en master 50.