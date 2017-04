El fenómeno Rahm llega a Augusta

Desde la espectacular irrupción en el circuito deSergio García(hablamos del año 1999), el golf español no vivía un momento tan ilusionante como el que está generando la llegada deJon Rahm (Barrika, Vizcaya,1994). Es una corriente de optimismo que se explica por el talento, la fortaleza mental y la valentía que destila el golfista vasco de 22 años y también por su excepcional temporada, la primera como profesional, en la que se ha alzado ya con un título (el Farmers Open en Torrey Pines) y ha firmado tres top 5 en siete torneos.

El ‘boom’ de Rahm, que ha escalado hasta el puesto 12 del ránking mundial en pocos meses, empieza a entenderse como un fenómeno global, después de su inolvidable mano a mano con el número uno mundial, Dustin Johnson, en la final del Mundial Match-Play de hace 15 días, que el jugador vasco ha adornado este fin de semana con otro puesto en el Top 10 en Houston.

Así que no sorprende que la candidatura de Rahm sea una de las que corre de boca en boca para vencer en el Masters de Augusta, la primera cita del Grand Slam, que se disputará desde este jueves hasta el domingo, uno de los club más excepcionales del mundo, donde defenderá título el inglés Danny Willet, desaparecido del radar después de su dramática victoria del pasado año, y donde el jugador vasco coincidirá con el propio Sergio García, con Rafa Cabrera Bello y con el dos veces ganador José María Olazábal.

This is a dream come true. THANK YOU to Everyone who has helped this dream become a reality. Family, friends, fans, sponsors, coaches. pic.twitter.com/OTJamFNRBB — Jon Rahm Rodriguez (@JonRahmpga) 3 de abril de 2017

«Espero hablar con Chema o salir a entrenar algunos hoyos con él para que me de toda la información que pueda. No creo que haya nadie que conozca mejor el campo», desveló Rahm, que hace un mes estuvo en Augusta para conocer el campo y cree que es un recorrido «que se adapta perfectamente» a su juego.

«Va a ser divertido. Me gusta jugar en lugares así, con greens tan complicados. Saca mi parte creativa», dijo antes de añadir: ««Si no pensara que puedo ganar, no estaría aquí. Cada vez que me pongo en el tee de salida esa es mi mentalidad».



ENTRE LOS FAVORITOS



Rahm se confesó impresionado por Magnolia Lane, la gran avenida que conduce a la casa club, por la dificultad de los greens y tuvo un comentario para el fallecido Severiano Ballesteros, cuando le recordaron que el domingo sería su cumpleaños. «Seve es una referencia y un nombre importante para mí», dijo. «Espero que si llego al domingo con opciones me inspire».

Las casas de apuestas sitúan a Rahm detrás de los grandes nombres de referencia: Jordan Spieth, Rory McIlroy, Jason Day, Hideki Matsuyama, Phil Mickelson y, sobre todo, el de Dustin Johnson, ganador de los dos campeonatos mundiales disputados este año, (en México y en Austin, donde se celebró el Match-Play), cuya confianza se encuentra en su punto más alto para asaltar su segundo título del Grand Slam después de imponerse en el Open de EEUU del pasado junio.

At #themasters, traditions begin the moment a player comes through the front gate and they don't end there. pic.twitter.com/PMc1HwPnUe — Masters Tournament (@TheMasters) 3 de abril de 2017

El joven jugador vasco, ganador dos años seguidos del trofeo Ben Hogan al jugador universitario más destacado de EEUU en el 2015 y en el 2016, emerge, en realidad, como la opción más realista de que un debutante pueda conquistar el título desde que lo logró Fuzzy Zoeller en 1979 y que solo han conseguido otros dos jugadores en la historia (Horton Smith y Gene Sarazen).

Jason Day o Jordan Spieth, por ejemplo, fueron segundos en su debut. Y el exnúmero Tiger Woods, que esta semana pasada anunció su renuncia por segundo año consecutivo por los problemas que sigue arrastrando en la espalda, acabó en el puesto 41 en su primera presencia en 1995, aún como amateur.