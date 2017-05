Se juega mucho en el envite. No hay tiempo que perder. Cada segundo es oro y el más ínfimo detalle puede resultar decisivo. Y no se quiere dejar nada al azar. El Burgos CF redoblará esfuerzos hasta el final de temporada hasta alcanzar su objetivo de la permanencia.

Los cambios metodológicos no son siempre una garantía de éxito. Pero la escuadra de El Plantío necesitaba una inyección revitalizante. YNacho Fernández exprimirá al máximo a la plantilla en busca de un golpe anímico que le permita llevar la nave a buen puerto.

Aprovechando la corriente de optimismo generada tras la victoria en Somozas el nuevo técnico del cuadro de la ribera del Arlanzón confía en acrecentar la motivación y concentración de sus huestes de cara a un fin de semana que podría resultar decisivo para el futuro de la entidad.

La expedición blanquinegra llegó a la capital alrededor de las 3,00 horas de la madrugada del lunes tras obtener un triunfo de oro en Somozas. Y con muy pocas horas de descanso regresó al trabajo en El Plantío.

Nacho Fernández, dedicó buena parte del viaje a visionar el partido contra el cuadro gallego y a editar un vídeo rescatando las acciones tácticas más reseñables. Y ayer mismo lo analizó con sus pupilos en el vestuario con el objetivo de reforzar los aciertos tácticos y sobre todo para corregir de manera inmediata los errores cometidos en el terreno de juego.

En su intento por activar al máximo a sus pupilos y cambiar el chip de la plantilla para afrontar con máximas garantías los dos últimos compromisos de la temporada, el nuevo preparador del cuadro blanquinegro continúa alterando de modo sustancial las dinámicas grupales.

De hecho, y siempre bajo la premisa de incrementar la intensidad, la habitual sesión de recuperación posterior a cada encuentro ganó en ritmo y volumen de trabajo.

Así las cosas, todos los jugadores del plantel realizaron la primera parte de la sesión de forma conjunta. Pero acto seguido los titulares no se retiraron a los vestuarios como venía siendo tradicional con Manix Mandiola, sino que siguieron practicando diversos juegos sobre el césped.

Con los suplentes y los que no jugaron trabajó con mucho más ahínco ejercicios de presión a máxima intensidad.

Además, el preparador asturiano del cuadro de El Plantío ha programado una doble sesión de entrenamiento el miércoles después de la jornada de descanso de hoy. El asturiano quiere disponer de más tiempo de trabajo para hacer hincapié en los conceptos tácticos que pretende introducir de cara al choque del domingo frente al Coruxo, en el que el Burgos CF podría dejar completamente certificada la salvación.