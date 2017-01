Fernández promete trabajo y huye de la precipitación

José Ignacio ‘Nacho’ Fernández es el nuevo director deportivo del Burgos CF. Su misión tiene varios frentes. El primero es el que más urge y se trata de sacar al primer equipo de la situación en la que se encuentra. Lograr la permanencia es el objetivo. También debe sentar las bases para que la entidad crezca en el terreno deportivo y esté preparada para ascender de categoría. Para ello necesita profesionalizar la estructura.



Firma por dos temporadas y media y no solo será el máximo responsable del primer equipo, sino también de las categorías inferiores. Su mensaje es cauto y tiene clara su forma de actuar: «Dar pasos hacia adelante de forma segura para que después no haya que darlos hacia atrás».



Asegura que ya se ha puesto manos a la obra, pero durante su discurso insistió en que la calma será importante para evitar la precipitación. «No podemos parar de trabajar, pero tampoco tomar una mala decisión», comentó.



Aseguró que será complicado que haya un futbolista nuevo para este domingo, pese a que asume que la plantilla del Burgos CF tiene en estos momentos evidentes carencias que se hacen mayores por las bajas. Es entonces cuando Fernández habló de futuro y señaló que la intención es que lo que se haga ahora sirva para el futuro.



Las incorporaciones que se hagan no solo deben servir para salir del paso en esta campaña, sino que la meta será que se conviertan en miembros de ese ambicioso proyecto que los nuevos mandatarios quieren poner en marcha la próxima campaña. En estos momentos el club busca jugadores importantes para la categoría. «El Burgos CF debe aspirar a lo mejor que haya en el mercado dentro de Segunda B», señaló. Ese es el plan A, aunque el nuevo director deportivo también es consciente de que la situación que atraviesa en estos momentos el equipo hará que a muchos les entren dudas.



Si las primeras opciones no acaban de dar el sí definitivo, el Burgos CF pasará al plan B y si no al C. «Los futbolistas son ambiciosos y todos esperarán hasta el último minuto para jugar lo más arriba posible», expuso. Sabe que el mes de enero es crucial para el futuro inmediato del primer equipo blanquinegro, pero insiste en que no van a firmar por firmar.



Recuerda que ascender al Burgos CF a una categoría superior «llevará un tiempo» y entiende que se logrará «con mucho trabajo». Su filosofía la deja clara. «Se puede acertar a no, ya que esto es un juego en el que influyen muchos factores, pero aseguro que aportaré trabajo. Dedicaré al día 10, 12 ó 14 horas, lo que haga falta», explicó.



Cuando se le habla de fichajes o de jugadores que podrían estar cercanos responde con un: «Estamos en ello». «Debemos sentarnos con el míster para ver exactamente las necesidades que tenemos», declaró. Aunque la necesidad apremia en el caso del Burgos CF y se deben acelerar los tiempos. «Lo tenemos que hacer lo antes posible, pero sin prisa. No hay que precipitarse», insistió.



No apuesta por un número concreto de incorporaciones y recuerda que la «prioridad» en estos momentos es «sacar al equipo de donde está». Pide el empuje de todas las personas que forman el club y recuerda que si son capaces de remar todos en la misma dirección podrán alcanzar los objetivos. En su primera comparecencia también hizo un llamamiento a la afición y aseguró que el «jugador número 12» es muy importante en algunos momentos.