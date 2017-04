Fernando Alonso, preparado para un calvario en China

Ni siquiera la lluvia que cae sobre el Circuito de Shanghai y que acompañará todo el fin de semana del GP de China disimulará el calvario que espera a Fernando Alonso con su McLaren Honda. Las especiales características del trazado semiurbano de la primera carrera en Melbourne, enmascararon en cierta manera la situación. Pero China dejará en evidencia los problemas de Honda que mantendrán a Alonso a más de tres segundos por vuelta de la lucha entre los Mercedes y los Ferrari que animará la carrera de este domingo (08.00 hora española)

"Las características del Circuito Internacional de Shanghai son muy diferentes de Melbourne, y sus rectas largas y rápidas probablemente expondrán las debilidades de nuestro paquete más de lo que Albert Park hizo”, explica Eric Boullier, jefe de equipo. "Esperamos que el Gran Premio de China sea aún más difícil”, confirma Yusuke Hasegawa, jefe de Honda. El responsable de los motores japoneses de la F-1 desveló algunas de las causas que han llevado a Honda a este desastre: en la recta opuesta de 1.125 metros, Alonso dejará de poder utilizar la parte eléctrica (150 caballos menos) a falta de 450 metros. Además de perder un tiempo enorme, hace que el coche consuma más, por lo que, por si fuera poco, el resto de la vuelta tendrá que levantar el pie y ahorrar gasolina. Honda reconoce el batacazo y anuncia un nuevo motor para el GP de España, pero nadie les cree.



"MUY DURO, MUY DURO"



"Es muy duro, muy duro”, reconoce Hasegawa al hablar de su situación. “Es difícil expresar lo duro que es. Estoy enormemente decepcionado. Por supuesto que notamos que la mayoría de fallos venían de la unidad de potencia”. El gran error de los japoneses fue pensar que que era demasiado fácil, y fue demasiado difícil lograr la nueva tecnología, ese fue mi error”.

Honda comenzó a experimentar el nuevo diseño para 2017 —tras dos años con un rendimiento paupérrimo— con el monocilindro en el banco de pruebas, pero cuando completamos el motor V6 surgieron muchos problemas. Nos decepcionó mucho, pero ya era demasiado tarde, nos dimos cuenta en Navidad. Desde enero intentamos entenderlo. Después de entender los problemas era el momento de confirmar la especificación final, y tuvimos que comprometernos".



DEMASIADAS VIBRACIONES



La unidad de potencia presenta demasiadas vibraciones, algo que no sintieron durante las pruebas previas a la pretemporada. "Lo único que puedo decir es que en las pruebas del dinamo (banco de pruebas) no tuvimos un problema así, tan grande. Cuando añadimos la caja de cambios, los neumáticos y la transmisión tuvimos algo de resonancia. No estoy culpando al chasis, tuvimos que darnos cuenta también en el banco de pruebas", explica.

Hasta la carrera de España o Mónaco no esperen soluciones: "No podemos utilizar todo el potencial del motor y no podemos hacerlo sin exceder el límite de durabilidad. Lo que tenemos que hacer es transferir esa tecnología al V6. Y aunque tenemos que mejorarlo, confiamos en poder conseguirlo. Si encontramos una solución, tendremos que cambiar el motor para la quinta o sexta carrera, así que realmente espero actualizar nuestra especificación antes de eso, o en ese periodo de tiempo”.

CARLOS SAINZ CONFÍA EN LA LLUVIA

“Tengo muchas ganas de probar el coche nuevo en Shanghai, sin duda más parecido a Barcelona que a Australia. En Montmeló acabamos bastante contentos con el equilibrio del coche y creo que aquí podemos ser más competitivos. Es un circuito que me gusta, con curvas diferentes, curvas largas, rápidas…”, explica Carlos Sainz, ansioso de repetir un 'top-ten' como en Australia.