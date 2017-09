Fisher, solo por precaución

BURGOS

Corey Fisher protagoniza el primer contratiempo físico en la pretemporada del San Pablo Burgos, aunque se espera que regrese pronto a la dinámica de trabajo. El jugador norteamericano arrastra un leve esguince de tobillo que, en principio, no reviste gravedad.



El base del equipo azul se lastimó el pasado viernes durante el transcurso del partido que enfrentó al conjunto burgalés con el Joventut de Badalona en el Torneo EncestaRías, celebrado en Villagarcía de Arosa. Fisher quiso probarse después de este lance fortuito, pero el dolor le obligó a sentarse en el banquillo y no volvió a pista.



El San Pablo Burgos tiene muy claro que no correrá riesgo alguno con ningún jugador de la plantilla y menos durante la pretemporada. Fisher jugó 13 minutos frente al Joventut y no compitió en la final del sábado contra el Obradoiro por precaución. El equipo vuelve hoy al trabajo y el base se pondrá en manos del fisioterapeuta, Sergio Rodríguez, para reincorporarse cuanto antes a los entrenamientos.



Esta situación provocó que Thomas Schreiner hiciera un mayor desgaste del previsto en el Torneo EncestaRías. Además, el cuerpo técnico buscó soluciones en el banquillo para completar al austriaco en labores de dirección. Jules Akodo no viajó en esta ocasión con el primer equipo, por lo que Álex López actuó como improvisado director de juego en varias fases del torneo. El canario se multiplicó en beneficio del colectivo y los técnicos acabaron muy satisfechos con su rendimiento en el puesto de ‘1’.

Amistoso contra el Baskonia el miércoles

El San Pablo Burgos disfrutó ayer de una jornada de descanso una vez finalizada una intensa semana de trabajo en la que el equipo azul disputó tres partidos de forma consecutiva.



El bloque dirigido por Diego Epifanio ‘Epi’ realizó un gran desgaste que sirvió para fortalecer las virtudes del equipo y para evolucionar tanto en el aspecto individual como en el colectivo.



Las buenas sensaciones acumuladas en la presentación ante el Real Madrid y las victorias conseguidas frente al Joventut y el Obradoiro impulsan a un proyecto que encara su última semana de pruebas. El San Pablo Burgos bajará el pistón competitivo con la mente puesta en la final de la Copa Castilla y León, a celebrar el domingo en El Plantío.