Fito: «No debemos jugar atemorizados en El Plantío»

Llegó a Burgos en el verano de 2015 llamado a ejercer un rol protagonista en el equipo. Las lesiones le privaron de la necesaria continuidad en el proyecto de Ángel Viadero. Y este año no termina de hacerse con un puesto en el once. Fito Miranda tiene calidad, y de sobra, en sus botas. Lo demostró el pasado domingo, cuando su ingreso en el terreno de juego cambió radicalmente la cara del equipo. Marcó el tanto del empate y lideró a los blanquinegros hacia la remontada.



El talentoso centrocampista catalán destaca el inmenso valor de la victoria en el derbi. «Hemos empezado la segunda vuelta de competición de la mejor forma posible. Por delante nos espera un mes de enero con partidos muy complicados frente a rivales directos y era muy importante sacar adelante el primero. La victoria, y sobre todo la forma en la que se consiguió, nos da mucha confianza para afrontar los siguientes encuentros».



Fito Miranda reconoce que los tres puntos han supuesto una inyección de confianza para la plantilla. «Necesitábamos esa dosis de moral que muchas veces nos ha faltado al vernos abajo e la clasificación. Y nos da ganas para seguir mejorando y llegar al final de temporada sin sufrir demasiado».



Su actuación, rubricada con un tanto -no marcaba en Liga desde el primer encuentro del curso en El Plantío, cuando hizo un doblete- tiene también un gran valor a nivel personal. «No estoy haciendo un año demasiado bueno. Empecé bien, pero no estoy teniendo muchos minutos. Cada vez que tengo la oportunidad de saltar al campo intento darlo todo para ayudar al equipo. Mi intención se seguir trabajando fuerte para tener mayor protagonismo. Está claro que los goles siempre vienen bien y ayudan a trabajar con más alegría. La primera pelota que me cayó la empalmé y la metí dentro. Me da mucha confianza para entrenar con más ganas si cabe para complicar las cosas al entrenador a la hora de decidir la alineación».



El catalán no duda un instante en señalar que esta plantilla llevará a buen puerto la nave blanquinegra. «Siempre he dicho que el Burgos CF tiene equipo para mucho más. Pero es cierto que cuando te ves ahí abajo los jugadores pierden confianza y no dan su nivel. Estoy convencido de que hay muy buen bloque. Solo nos falta encadenar una racha de 2 o 3 victorias consecutivas para recuperar la moral y que la gente pueda jugar con mayor fluidez. Seguro que así se verán mejores partidos en El Plantío».



Fito Miranda achaca a la «presión» el hecho de que un grupo con calidad sea incapaz de mostrar sus habilidades sobre el terreno de juego. «Es fundamental sacar adelante los encuentros que tenemos por delante en enero. La victoria ante la Arandina tiene que servir para que afrontemos los siguientes de otra manera, sin miedo. Tenemos que salir más tranquilos y sin presión, sobre todo en casa, porque muchos días salimos atemorizados al Plantío. Cuando estás abajo en la tabla, todo cuesta más. Debemos afrontar los partidos de otra manera. Ya que con el balón no estamos demasiado bien, al menos más intensos para evitar que los rivales nos hagan daño», matiza.



Con respecto a la situación que vive actualmente el equipo, con el vestuario pendiente de la llegada de refuerzos, Fito Miranda asegura que no ayuda al rendimiento de la plantilla. «El hecho de ver publicados ciertos nombres de posibles refuerzos en la prensa y las elecciones pudieron perjudicar un poco al equipo. Pero todos sabemos dónde estamos y sabemos que si tiene que llegar gente nueva habrá también salidas. Es una situación normal y tampoco tenemos que darle muchas vueltas a la cabeza», concluye.