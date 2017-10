Florentino: "No contemplo ni una España sin Cataluña ni una Liga sin el Barcelona"

Florentino Pérez ha analizado la situación política tras el proceso independentista. El presidente del Madrid no se plantea la existencia de una Liga sin la presencia del Barcelona, así como tampoco contempla que Cataluña quede fuera de España. "No contemplo ni una España sin Cataluña ni una Liga sin el Barça", ha afirmado el dirigente blanco.

Está convencido de que todo seguirá igual y que la Liga seguirá teniendo los dos máximos aspirantes en el Madrid y el Barcelona. Por ello, ni siquiera se detiene a pensar lo que sería la competición sin los dos grandes. "No soy capaz de contestar a algo que no tengo capacidad ni de pensar", ha declarado Florentino en 'El Español'. Pese a ello, el dirigente blanco considera que debería revisarse todo lo relacionado con el tema catalán. "Veo un momento en el que tenemos que retocar nuestro modelo", sostiene Pérez.

El tema Piqué

El presidente del Madrid también ha repasado otros asuntos, como la repercusión de las declaraciones de Piqué en la convocatoria de la selección española, así como la presencia del central del Barcelona en 'La Roja'. "Creo que a la selección deben ir todos los jugadores que la sientan, que estén unidos y que creen buen ambiente. Y si digo la verdad, en los últimos partidos yo he visto eso", ha manifestado Florentino.

La distancia de cinco puntos de ventaja que le lleva el Barcelona al Madrid no es un asunto que le quite el sueño al dirigente blanco, que mantiene que aún queda mucho campeonato por delante y deja entrever que cualquiera puede pinchar. "Esto acaba de empezar y estamos en la mejor Liga de Europa. Hoy todos los equipos tienen grandes jugadores, entrenadores y un alto nivel físico y técnico. Todos los partidos son difíciles", asegura el presidente del Madrid.

Cristiano y Hacienda

El tema de Cristiano Ronaldo y Haciendo sigue coleando. El jugador ha vuelto a presentar un escrito en el juzgado en el que mantiene su inocencia y del que se desprende que no va a pagar los más de 27 millones de multa que se le piden. Para Florentino, este asunto afecta al jugador portugués, que solo piensa en el fútbol. "Está tranquilo porque es una persona con una fijación, su profesión. Tiene la conciencia muy tranquila porque no ha hecho nada ni oculta nada. Se dedica en cuerpo y alma a seguir ganando 'Balones de Oro' y premios 'The Best' y creo que va a ganar los dos próximos", ha afirmado Florentino.

Las lesiones de Bale

Más pesimista se ha mostrado al hablar de Bale y de sus continuas lesiones, la última es la vigésimo tercera desde que llegó al Madrid en el 2013. "Hay jugadores a los que les ocurren cosas que no prevemos. Kaká, por ejemplo, vino el primer año como un fenómeno, 'Balón de Oro'. Se fue al Mundial, le infiltraron y volvió con la rodilla destrozada y desde entonces no volvió a ser el mismo Kaká", afirma Florentino.

El presidente recuerda la lesión de tobillo que se produjo el jugador galés la pasada temporada. "Bale tuvo una operación muy importante el año pasado. Paró cuatro meses y como dice Zidane, cuando estás unos meses inactivo necesitas los mismos meses, o unos pocos más, para volver a coger la forma. Tiene muchas ganas, aunque el pobre Gareth está un poquito desesperado, pero tiene todavía una gran moral. Veremos al gran Gareth, que lleva aquí cuatro temporadas y ha ganado 11 títulos", dice Pérez.

El modelo arbitral

Los árbitros también han sido motivo de análisis por parte de Florentino. Sostiene que nunca los ha criticado, aunque mantiene que "es un buen momento, tal como está la federación, para mejorar el tema arbitral". "Tenemos los mejores jugadores, los mejores equipos y le mejor Liga y los árbitros tienen que estar a la altura. Cuando se juega un Madrid-Barça y lo ven 400 millones de personas, al día siguiente prefiero que se hable del partido y no de los árbitros. Al margen de quién perjudiquen, ese el momento de dar ese salto", argumenta el presidente del Madrid.