Fuego controlado

BURGOS

Epi se multiplica para contener el torrente de ilusión generado por el San Pablo Inmobiliaria. Los burgaleses llegan al desenlace en una situación privilegiada en la lucha por el título y el esperado anuncio de la eliminación del canon de ACB multiplica las expectativas del equipo azul.

Este cóctel de emociones es peligroso y por eso el entrenador se encarga de echar hielo al fuego. «El equipo está bien, pero el ambiente hace que las cabezas estén peor», advierte.



Tres letras bastan para poner en alerta al técnico. ACB. Una posibilidad real reducida a ocurrencia en un pestañeo. «Hablar de ascenso directo, a día de hoy, es una tontería», subraya un Epi incómodo con todo lo visto, leído y escuchado esta semana. «El runrún nunca es bueno», insiste, temeroso de que su equipo pierda la concentración.



«Se ha hablado de todo menos del partido contra el Orense», lamenta. Y es que el San Pablo Inmobiliaria juega hoy en el Pazo Paco Paz -21,00 horas- con el objetivo de dar un nuevo paso al frente. Una final que Epi trata de minimizar porque la temporada aún dará muchas vueltas. Tanto en la liga como en el play off.



«Me toca la moral que mis jugadores puedan distraerse con algo que no está en nuestra mano. Y lo que más me fastidia es que hablamos de cosas que pueden volverse en nuestra contra», indica. El globo se hincha cada jornada y corre el riesgo de explotar antes de tiempo. «Si no conseguimos el ascenso se pensará que es un fracaso y no es así», afirma.



De hecho, Epi prohíbe la licencia para imaginar. «El problema de soñar es que a veces te caes de la cama», recalca el técnico, impermeable a la ilusión. «No quiero que se nos ponga una obligación que no nos corresponde. Como club no tenemos ninguna exigencia y si otros sí la tienen que no nos metan esa presión», indica.



Orense, Orense, Orense. No cabe otro pensamiento para un San Pablo Inmobiliaria que pone en juego gran parte de sus aspiraciones. «Debemos hacer el trabajo y mirar nuestro ombligo. Nada más», insiste el técnico de un conjunto burgalés que llegará a este partido con todos sus hombres disponibles. Brine ha dejado atrás su enésimo episodio de migrañas y Akodo (también Fran Hernández, el técnico ayudante) recupera la normalidad después de que un proceso vírico le apartara de los entrenamientos el miércoles. «Espero que todos estemos muy centraditos», zanja Epi.



No solo el conjunto burgalés se juega mucho en este partido. La igualdad reinante en todas las zonas de la clasificación obligan al rival de turno a extremar las precauciones si quiere asegurarse un puesto en el próximo play off de ascenso.