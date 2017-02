De la Fuente se reúne con los técnicos para buscar soluciones a San Amaro

BURGOS

El Ayuntamiento de Burgos ha iniciado las consultas para dar una respuesta adecuada a las necesidades del campo de rugby de San Amaro. Resuelto el contrato inicial, la administración abrirá un nuevo proceso para terminar los trabajos.



La responsable del área de Deportes, Lorena de la Fuente, se reunió el pasado martes con técnicos municipales para «valorar» todas las posibilidades que ofrece la dotación. Los esfuerzos se centrarán en la construcción de la nueva grada, pero se avanzará con precaución. «Aunque el contrato está resuelto, la constructora aún puede recurrir», explica la edil, quien también mantiene conversaciones con especialistas jurídicos.



Sea como fuere, De la Fuente aún no descarta ninguna de las posibles alternativas planteadas por los técnicos y ya se han encargado diferentes presupuestos.



La nueva tribuna no estará disponible hasta la próxima temporada, por lo que la participación del Aparejadores RC en el play off de ascenso supone un nuevo problema. En este punto, De la Fuente vuelve a destacar que la constructora aún puede recurrir y se muestra cauta ante la intención del club de instalar una grada provisional. Además, el Ayuntamiento trasladará al Burgos CF la idea de jugar en El Plantío. Esta posibilidad depende de que el play off del Aparejadores no coincida con el calendario del equipo blanquinegro.