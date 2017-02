La Comisión de Clubes de Tercera y Segunda B (CCT2B) tiene previsto convocar una huelga indefinida el primer fin de semana de marzo (4 y 5), que continuará hasta que la Federación Española no solucione el reparto del 1% de los derechos de televisión por participar en la Copa del Rey. Desde la asociación se habla de un «cierre patronal». La cifra a distribuir asciende a 14 millones de euros y la CCT2B estima que los conjuntos de la categoría de bronce percibirían una cifra aproximada a los 85.000 euros, mientras que sería de 35.000 para los de Tercera.



En ese reparto entrarían 399 entidades (no están incluidos los filiales) que compiten en Segunda B y Tercera, de los cuales 263 pertenecen CCT2B. Entre ellos están el CD Bupolsa y el Burgos Promesas, aunque no se encuentran ni el Burgos CF ni la Arandina. El Mirandés B tampoco está al ser un filial.



Esos 14 millones de euros están en estos momentos en poder de la Liga de Fútbol Profesional, que entregará a la RFEF para que cada club reciba su porcentaje. Sin embargo, en la CCT2B denuncian que la Federación tiene ese dinero «paralizado» y no acaba de realizar una asamblea. Están hartos de la actitud de los actuales dirigentes y quieren pasar a la acción para que la solución llegue cuanto antes.



Se trata de una medida de presión, de un paso adelante para que los federativos pongan fin a este problema, que deberá tener una solución en las próximas 3 semanas para evitar el parón.



LOS BURGALESES

En el caso de que se lleve a cabo esa huelga, los equipos burgaleses se verían implicados. Son 7 los integrantes del grupo I de la Segunda División B que forman parte de este colectivo: Racing de Ferrol, Coruxo, Somozas, Boiro, Izarra, Mutilvera y Palencia. En esa primera jornada en la que la CCT2B planea iniciar la medida de presión, el Burgos CF recibe en El Plantío al cuadro ferrolano, mientras que la Arandina se desplaza hasta Coruxo.Si la huelga es una realidad ninguno de los dos conjuntos burgaleses del grupo jugarían pese a no estar asociados a la CCT2B.



Todo indica que tampoco disputarán sus encuentros ni el Atrio Inmobiliaria ni el Burgos Promesas, ya que ambos pertenecen a este colectivo. Es más, Carlos Cámara es miembro de la directiva de la CCT2B y es el representante de Castilla y León.



No obstante, ninguno de los dos clubes burgaleses de Tercera han adelantado su posicionamiento. José Luis Fernández Manzanedo, presidente del Promesas, asegura que por el momento el club no tiene una notificación oficial de que se vaya a convocar una huelga. Mientras que Carlos Cámara, máximo mandatario del CD Bupolsa, señala que sería una medida que deberán tomar después de hablar con el resto de equipos del grupo.



No obstante, en el caso de que la convocatoria de huelga sea una realidad, queda por ver el seguimiento que tiene por parte de los asociados. Esta medida se adoptó en la reunión que la asociación de clubes tuvo el pasado sábado 4 de febrero en Madrid. Se aprobó por una inmensa mayoría de los asistentes. Carlos Cámara no estuvo presente y en representación de Castilla y León acudió Agustín Cuenca, el presidente de la Gimnástica Segoviana. En el grupo VIIIde la Tercera División, la mayor parte de los conjuntos forman parte de este colectivo.Solo La Virgen del Camino, el Zamora CF y el Villaralbo están fuera de la CCBT2B.

GARVIN: «Si no se soluciona habrá cierre patronal»

Óscar Garvin es el máximo responsable del Atlético de Pinto y el presidente de la CCT2B. Destaca la «indefensión» de los clubes modestos y apuesta por el «cierre patronal» en el primer fin de semana de marzo. Hasta que no llegue la solución los equipos no regresarían a la competición. «No tenemos ayudas y no entendemos por qué la Federación Española tiene paralizados esos 14 millones de euros», comenta.



Explica que el objetivo de esta asociación no se centra en el cobro de esa cantidad que pertenece a los equipos de Segunda B y Tercera, sino que sus metas son muchos más ambiciosas.Apuesta por la «modernización» del fútbol modesto y una de las aspiraciones es crear su propia liga. «Es un proyecto global que va mucho más allá del tema del cobro este 1% de los derechos de televisión», comenta Garvin. La intención es que en un futuro cercano la CCT2B agrupe a la totalidad de los clubes. «Desde el pasado julio se han ido incorporando equipos de Segunda B -fue una iniciativa en la que en un principio solo había equipos de Tercera y que ahora cuenta con 14 afiliados de la categoría de bronce- y nuestro objetivo es llegar al cien por cien», indica el presidente.



Señala que «el miedo es libre» y asegura que existen presiones a las entidades que forman parte de este colectivo por parte de las federaciones territoriales. «Es algo con lo que tenemos que convivir», responde. No obstante, confía en que los dirigentes de los clubes sean «lo suficientemente inteligentes» para luchar por el «bien común» y no dejarse amedrentar.