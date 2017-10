Gailius da el susto

BURGOS

Nada como entrar en un bache para que todo salga mal. Después de nadar contra corriente durante 30 minutos, el último cuarto pasó una factura muy cara al San Pablo Burgos. El FC Barcelona aprovechó el sprint final del encuentro para sellar su contundente victoria ante un equipo burgalés pendiente ahora de la evolución de Deividas Gailius.



El alero lituano se lastimó a falta de 7 minutos para acabar el choque en un lance tan fortuito como desafortunado. El ‘13’ tenía el balón en su poder ante la defensa del azulgrana Hanga y el pie de apoyo le falló. El jugador del equipo visitante abandonó el encuentro con evidentes signos de dolor y contraridad, aunque este contratiempo no reviste -en principio- gravedad.



El club tiene previsto que Gailius se someta en las próximas horas a unas pruebas médicas que confirmen la primera exploración realizada. Esta indica que el exterior arrastra un esguince leve y no está descartado para el importante partido que disputará el San Pablo Burgos con el Estudiantes este sábado a partir de las 20,00 horas en el Coliseum.



Esta circunstancia obligó a Diego Epifanio ‘Epi’ a mover ficha en el banquillo. Tras la lesión de Gailius, Edu Martínez disputó los últimos compases de un encuentro en el que no había tenido aún la oportunidad. En este sentido, cabe destacar que Felipe Dos Anjos presenció todo el choque desde la banda y deberá esperar a otra ocasión para acumular minutos en pista.



La plantilla del CB Miraflores disfrutará hoy de una jornada de descanso y volverá a los entrenamientos mañana martes con la mente puesta en su próximo compromiso liguero.