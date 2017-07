Galerón ya piensa en el Europeo

BURGOS

Su presencia en el roster es indiscutible y por eso no faltará a la próxima cita internacional reservada a la generación de 1999. La Federación Española de Baloncesto dio a conocer en la jornada de ayer la lista para el Eurobasket de categoría sub18, torneo a disputar en Hungría del 5 al13 de agosto. Como era de esperar, la burgalesa Sofía Galerón se encuentra entre las elegidas.



La seleccionadora sub18, Madelen Urieta, ha confeccionado una primera convocatoria de 16 jugadoras, aunque es segura la participación de Galerón en el Europeo salvo percance de última hora.



España tiene programados cinco encuentros de preparación. Los días 21, 22 y 23 de julio las pupilas de Urieta disputarán el Finisher Ciudad de Logroño ante Bélgica, Turquía y Rusia. Este cartel permitirá al equipo tomar contacto con la competición de alto nivel. Además, antes de viajar a Hungría está previsto que la selección sub18 se enfrente a Finlandia a doble partido los días 30 y 31 de julio.



El debut de España en el Eurobasket está fijado para el 5 de agosto, con Suecia como adversario. Galerón y sus compañeras no podrán fallar en el estreno, ya que están encuadradas en el grupo con Croacia y Serbia. «El objetivo es la medalla», zanja la burgalesa, quien confía en el éxito de la misión.



«Hay muchos cambios en el equipo, como la presencia de Iris Junio, y creo que nos ayudarán», explica.

La interior acaba de llegar a España después de participar en el Campeonato del Mundo de 3x3, donde alcanzó una meritoria quinta posición. «Es muy distinto al baloncesto 5x5 y me gusta más porque es puro espectáculo», explica.



Fue una experiencia inolvidable, aunque aún escuece la dolorosa derrota sufrida en unos cuartos de final que parecían controlados. «Aún no me lo creo, pero hay que tener en cuenta que nosotras no estamos acostumbradas a jugar 3x3 y que la mayoría de los países llevaron a jugadoras que entrenan esta modalidad todo el año», valora.