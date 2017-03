Los resultados de la pasada jornada comprimieron la clasificación en la zona baja de la tabla y uno de los damnificados fue el Burgos CF. El colchón que tenía el cuadro blanquinegro con respecto a la zona pantanosa casi ha desaparecido por lo que esta tarde la victoria se antoja necesaria para mantener la tranquilidad y que no regresen viejos fantasmas. El Racing de Ferrol visita El Plantío (17,00 horas). Es otro de los equipos que pelea por poner tierra de por medio con respecto al descenso, pero que tampoco acaba de conseguirlo.



Se medirán dos equipos a los que se les esperaba en otra zona de la tabla.El mal inicio de campaña les sigue pesando a ambos. Mandiola ha regresado a su discurso original e insiste en que sufrirán hasta el final, aunque se muestra confiado de cara al encuentro de esta tarde.



El entrenador de Eibar sabe que enfrente tendrá a un buen equipo que no ha acabado de carburar en toda la temporada y que llega a la cita después de haber logrado 1 victoria en sus 6 últimos encuentros.



Joselu es su principal amenaza y su referencia ofensiva. El poderío atacante de los ferrolanos depende en gran medida de su goleador.Es un jugador que marca la diferencia y capaz de cambiar él solo la dinámica de un partido. Impedir que Joselu muestre su mejor versión será uno de los principales objetivo de los blanquinegros.



A partir de ahí, Mandiola se fija, como siempre, en los suyos y entiende que están en condiciones de conseguir un nuevo triunfo como locales. Pide más agresividad y espera que lo sucedido en Pontevedra sirva como lección para que no se vuelvan a repetir los errores de Pasarón.



PROSI POR CUSI

La baja de Cusi ha trastocado los planes del cuerpo técnico. La ausencia de un jugador del mismo perfil en la plantilla ha hecho que Mandiola haya optado por una solución de urgencia.Si funciona se prolongará en el tiempo, ya que las opciones en esa posición son escasas. Prosi jugará como pivote defensivo con Carlos Ramos y Chevi por delante.



Será el mismo equipo que saltó de inicio el pasado domingo en Pontevedra, con el cambio obligado del lesionado Cusi. Manix Mandiola sigue confiando en el 4-4-2, aunque no descarta volver a utilizar la defensa de 5 si necesita defender el resultado.



Tampoco estarán por lesión Fito Miranda, que acabó el partido enPasarón con un esguince en su tobillos izquierdo, y Montero, que está en la fase final de su recuperación también por un problema de tobillo.Así las cosas, el que ha entrado en la convocatoria es el jugador del UBU Mario Oreca. Solo sobrará un portero y previsiblemente será Álvarodel Val.