Ganar siempre y que parezca fácil

UBU COLINA CLINIC 69

EL SALVADOR B 5



UBU Colina Clinic: Valverde (Gustavo González, min. 69), López (Alonso, min. 57), Caballero (Obregón, min. 46), Wagenaar, Cabrera (Djosseu, min. 57), Snyman, Aristemuño, Ashcroft-Leigh (Carrasco, min. 46), Rocamán, Imo, Domínguez (Álvaro González, min. 46), Martín (Sáez, min. 46), Bianco (Hernando, min. 54), Storm y Sauls.



El Salvador B: Díez (Castro, min. 22), González (Valdés, min. 49), Villagrá, Borges (Sánchez, min. 56), De Aguilera, Lozano, Molina (Cerezo, min. 61), Raposo, Silva, Medina, Herreros, San José, Rebollo, Blanco (Aguiar, min. 65) y Gutiérrez (De la Fuente, min. 51).

Árbitro: Ignacio Vergara.



Tarjetas amarillas: No hubo.



Tarjetas rojas: No hubo.



Tanteo: 3-0, min. 5: golpe de castigo de Bianco; 10-0, min. 7: ensayo de Aristemuño transformado por Bianco; 17-0, min. 13: ensayo de Imo que transforma Bianco; 24-0, min. 20: ensayo de Wagenaar que transforma Bianco; 31-0, min. 36: ensayo de Wagenaar que transforma Bianco; 36-0, min. 39: ensayo de Sauls; 43-0, min. 45: ensayo de Cabrera que transforma Bianco; 50-0, min. 50: ensayo de Aristemuño que transforma Bianco; 57-0, min. 54: ensayo de Cabrera que transforma Bianco; 57-5, min. 65: ensayo de Villagrá; 62-5, min. 74: ensayo de Imo; 69-5, min. 78: ensayo de Snyman que transforma Imo.

BURGOS

Los periodos de entreguerras pueden resultar peligrosos para los favoritos porque el riesgo de caer en la autocomplacencia es alto. A veces, sin pretenderlo, los campeones se dejan atrapar por la relajación y luego sufren para reactivarse ante el momento decisivo. Desde luego, no es el caso de un UBU Colina Clinic fiel al planteamiento anunciado por su entrenador una vez asegurada semanas atrás el primer puesto del Grupo A.



Los burgaleses atropellaron ayer a un bisoño El Salvador B que se jugaba media permanencia en su paso por San Amaro. Sin embargo, poco o nada pudo hacer el filial chamizo ante un combinado local carente de sentimientos.



No hubo partido, aunque esta afirmación es injusta para un rival que compitió con honor. Sin embargo, el UBU Colina Clinic manejó el encuentro a su antojo, cumplió con los objetivos marcados y repartió minutos de calidad entre sus hombres de refresco. Una tarde perfecta.



Chorny apostó de salida por su XV bloque de gala, al que regresaban el centro David Martín y el medio melé Tomás Rocamán. El burgalés es un conjunto definido, pero ayer también hubo margen para las novedades tácticas.



El cuerpo técnico apostó por Ashcroft-Leigh como octavo y pasó a Snyman a la posición de flanker. El el experimento fue positivo. De hecho, tanto el inglés como el sudafricano demostraron una vez más por qué son dos de los delanteros más determinantes de toda la categoría.



A los gualdinegros les bastó con plantarse en campo contrario para sentenciar en 13 minutos. No fue necesario dominar el oval. Bastó con presionar a un El Salvador desbordado en la construcción. Las patadas defensivas ni siquiera salían por el lateral y el juego a la mano blanquinegro se caracterizó por las imprecisiones y la precipitación.



Además, los locales abusaron una vez más en el set piece. Así, un robo en una touche y una posterior recuperación a la salida de una melé fueron argumentos suficientes para lograr los dos primeros ensayos de la tarde, redondeados por el golpe de castigo inicial de un Nico Bianco que solo falló un intento desde el tee.



El 17-0 resolvió la cuestión antes del cuarto de hora. Y es que la superioridad burgalesa era incuestionable. Los jugadores de la segunda y tercera línea abrían un boquete en la defensa pucelana cada vez que cargaban con el oval y Wagenaar firmó el tercer ensayo en el 19. Solo entonces, con el 24-0, los gualdinegros levantaron el pie.



El Salvador B disfrutó de unos minutos en los que jugó en campo burgalés. Eso sí, sin demasiado control y muy lejos de la línea de 22 rival. El UBU Colina Clinic se empleó en defensa y no pasó apuro alguno. Era cuestión de tiempo que la avispa volviera a picar y quién mejor que Sauls para animar el cotarro.



El sudafricano protagonizó dos carreras marca de la casa para desperezar el ataque burgalés. Cierto es que contó con la colaboración de una defensa blanquinegra tan blanda como errática en el placaje. Sea como fuere, es una delicia ver al ‘15’ en carrera. Como si de un bailarín con prisa se tratara, el zaguero dio forma al cuarto ensayo de la tarde y anotó el quinto.



Nada más comenzar la segunda mitad Cabrera se sumó a la fiesta y abrió la puerta por el centro. Era el 43-0 y entonces llegó el momento del banquillo. Jugadores intocables como Ashcroft-Leigh, Nico Bianco o David Martín (reservado tras su lesión) se dieron un respiro con la mente puesta en el play off.



Ello no se tradujo en una pérdida del ritmo de partido. Aristemuño ofreció a la ‘grada’ un bello contrapié antes de que Cabrera repitiera maniobra para posar el balón. Las rotaciones continuaban y solo con el 57-0 los blanquinegros aprovecharon su último estertor para marcar el ensayo del honor gracias al empuje de su pack. El choque aún no había acabado y hubo tiempo para que Imo ampliara la cuenta y para que Snyman no faltara a su cita con el ensayo. El sudafricano, todo un ball carrier, se apoyó en su potencia física para sellar el definitivo 69-5.

BERA BERA SE PERFILA COMO RIVAL EN EL PLAY OFF

A falta de una jornada para el final de la Liga Regular, el Bera Bera se perfila como el rival del UBU Colina Clinic en la primera ronda de la fase de ascenso. La derrota donostiarra en el derbi frente al Zarautz (24-14) y la victoria del Les Abelles aclaran la clasificación general de la División de Honor B. Tres puntos separan a ambos equipos con cinco por disputar.