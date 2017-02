Garbiñe Muguruza: "La República Checa es el rival más duro pero estamos muy motivadas"

El equipo español de Copa Federación, que trabaja desde el pasado lunes en Ostrava, ha valorado la eliminatoria que le medirá el próximo fin de semana al combinado de la República Checa. Garbiñe Muguruza, primera raqueta del equipo de Conchita Martínez, ha explicado que “el conjunto checo es un gran equipo, ha ganado cinco veces en los últimos años laCopa Federación, así que será una eliminatoria dura, tal vez la más dura que podemos jugar, será difícil, es un equipo muy completo, todas juegan bien en individuales y también en los dobles, cada punto será muy duro”.

“Creo que he jugado contra todas las jugadoras checas, contra Karolina (Pliskova) algunas veces más y es muy duro, pero contra todas ellas es duro”. Cuestionada por la baja por lesión de Carla Suárez, dijo que “Carla es una gran jugadora que ha hecho grandes partidos en la Copa Federación, no sólo yo, todas la echamos de menos, pero hemos traído nuestro mejor equipo, esto es el Grupo Mundial y estamos muy motivadas, así que vamos a ello”. Sobre su trayectoria desde que se convirtiera en campeona de Roland Garros en junio pasado, dijo que “es difícil mantener siempre el nivel que tuve para ganar en Roland Garros, todo el mundo espera que lo mantenga. He tenido que pasar página y empezar de nuevo, para mostrar más de lo que mostré en París. Ya me he olvidado del año pasado”.

ESPAÑA O VENEZUELA



Los periodistas locales también le preguntaron sobre su decisión de representar a España. “He hablado muchas veces sobre esto, la mitad de mi familia es de Venezuela, la otra mitad de mi familia es de España, elegí representar a España como jugadora de tenis y creo que es una gran elección para mí”. Y también sobre el frío que se ha encontrado el equipo español en Ostrava, después de venir del calor de Australia. “Odio el frío, es cierto, para mí es un problema, y estar a menos 6 para mí es el máximo, es otra cosa más para luchar. Tengo todos los elementos en contra mía”, bromeó.

Por su parte, Conchita Martínez, capitana española, valoró el estado de la pista del Ostravar Arena. “La pista es rápida pero creo que está bien, ellos eligen lo que más les conviene como haríamos nosotros en casa”. “El pabellón es muy bonito, todo está muy bien, los vestuarios… todo, la pista está bien también es jugable, es cubierto y un poco rápida pero creo que estará bien, el equipo checo elige lo que más le conviene como hacemos nosotros cuando jugamos en casa”.