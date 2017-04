El Gazteizko devuelve al BigMat a la zona de riesgo

BIG MAT FONTECHA 0 – GASTEIZKO NESKAK 1



El BigMat Fontecha echó ayer por tierra buena parte del gran trabajo realizado en anteriores jornadas. Y tendrá que apretar los dientes para lograr el objetivo de la salvación en las dos últimas citas de Liga. El cuadro burgalés cedió frente al Gazteizko Neskak, uno de sus rivales directos en la tabla que ahora supera a las azulonas en la general, en una contienda en la que las alavesas fueron netamente superiores durante buena parte del duelo, que estuvo marcado por las notables ausencias con las que la escuadra castellana saltó al terreno de juego.



El potencial del cuadro de Marci se vio notablemente reducido por las ausencias de Paula y Güemes. Aún así, el conjunto burgalés tuvo en sus manos haber sumado cuando menos un punto que hubiese supuesto un botín muy valioso. Consiguió resistir con uñas y dientes los constantes envites de las alavesas. Con orden y acumulación de efectivos por detrás del balón fue capaz de frenar a su oponente hasta el descanso, pero con la aparición de la fatiga en el segundo acto el choque se fue decantando del lado de las vitorianas, recién ascendidas a la categoría.



Desde el pitido inicial se mostró más ambicioso el combinado visitante. De hecho, del Gazteizko fue la primera ocasión de peligro del choque, un disparo de Alba desde la frontal que se marchó por encima del larguero. La réplica burgalesa llegó cinco minutos después en una falta lejana botada por Celia que salió muy centrada a las manos de la meta vasca.



Pero era el Gazteizko quien llevaba la manija del duelo (el colegiado les anuló poco después un tanto por previo fuera de juego), justo antes de que de nuevo Celia, en otra falta, probara con un disparo potente que se marchó junto al poste.



Con el paso de los minutos el BigMat Fontecha fue ganando metros y equilibró el partido en la zona de creación y las ocasiones de peligro brillaron por su ausencia en el último cuarto de hora del primer acto.

El decorado del partido cambió radicalmente en el segundo periodo. No surtieron el efecto esperado los cambios realizados por Marci en el intermedio. De hecho se intensificó el dominio del Gazteizko, que durante mucho tiempo volcó el partido en campo burgalés. Las vitorianas se adelantaron en el marcador en el minuto 60 en un balón filtrado por Maddy por encima de la defensa que Mery, siguiendo la jugada por la banda derecha, golpeó de volea superando a la cancerbera del filial Estela para poner el definitivo 0-1 en el luminoso.



En la siguiente acción pudo golpear de nuevo el cuadro vitoriano tras una indecisión de su zaga local. Mery se adelantó a su par para superar la salida de Estela metiendo la puntera, pero el balón no encontró los tres palos.



Con 20 minutos por delante Marci quemó sus naves y dispuso una defensa de 3 para acumular más efectivos en ataque en busca del empate. Pero ni así conseguía plantarse en el área rival.



El Gazteizko pudo hacer el 0-2 en el 80 en un balón por encima de la zaga de Alba que recogió Mery. Tras superar a Estela el balón se dirigía mansamente hacia la portería, pero Naiara apareció in extremis para despejar el esférico casi sobre la línea de gol.



La única oportunidad que dispuso el Fontecha para equilibrar el duelo llegó en el 85 en un balón rechazado que empalmó desde la frontal Celia obligando a intervenir a Maialen, que despejó a saque de esquina.