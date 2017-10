El Gernika visita el domingo El Plantío. Parece el partido idóneo para que el conjunto blanquinegro sume 3 nuevos puntos, aunque Patxi Salinas advierte del peligro de un oponente «complicado, correoso, duro, que sabe muy bien a lo que juega, es muy fuerte y pelea hasta el último minuto». Asegura que es un partido que le da «mucho miedo» y recuerda que si lo afrontan con un exceso de confianza lo pagarán.



El entrenador blanquinegro mantiene el discurso con el que llegó al Burgos CF: «El que subestime a un rival está equivocado. Las diferencias son mínimas. El que crea que se gana con el escudo pierde». Pide concentración a los suyos, así como el apoyo de la afición «pase lo que pase», ya que tiene claro que necesitarán a la grada a lo largo del choque. «No pensemos que le vamos a ganar al Gernika sin bajar del autobús», señala.



El entrenador bilbaíno destaca el mérito que tiene el punto que consiguieron en un campo complicado como Gobela y asegura que deben hacerlo bueno el domingo con una victoria. Una vez amarrado el triunfo, el equipo tendrá tiempo de pensar en sus próximos compromisos ante rivales directos (Mirandés, Sporting B y Racing de Santander).



Los burgalesistas tienen claro el camino para volver a ganar. Salinas sabe que los suyos darán«el cien por cien cada semana» y confía en que estén más acertados que en anteriores choques. «En los dos últimos partidos hemos merecido ganar. Las mejores ocasiones fueron nuestras», recuerda.

La receta para lograr la victoria es «mantener la línea que estamos mostrando en casa, donde nos hacen poco peligro y somos capaces de generar ocasiones claras», declara el entrenador.



FALTA DE GOL

El conjunto castellano ha logrado 5 goles en las primeras 8 jornadas, lo que supone una cifra escasa. Aún no ha encajado, pero le está faltando pegada ofensiva. Patxi Salinas prefiere quitar importancia a este aspecto y asegura que los goles «llegarán». «No me preocupa porque faltan los goles de Borda, de Julio Rico, de Adrián Cruz, de Abel, de David y también los de los delanteros. No es cuestión de que los puntas no hayan hecho goles, tampoco los demás», expone.



No quiere generar ansiedad en sus atacantes y reconoce que ha hablado con Carlos Álvarez e Iker sobre este tema. Alaba el gran trabajo que realizan en cada partido. «Ya meterán», asegura, para posteriormente hacer una predicción: «El domingo van a marcar los dos. Estoy seguro de que vamos a ganar el partido con ellos. Tengo plena confianza en ellos porque son jugadores que no descansan y son profesionales al máximo. Ya llegarán los goles tampoco les podemos generar esa ansiedad», explica el técnico vasco.



Patxi Salinas prefiere centrarse en lo positivo y no darle demasiadas vueltas al tema de los goles a favor. Recuerda que hace pocos meses «el equipo jugó un play off de descenso y pasó un año muy duro».Cuando se le pregunta sobre el efecto positivo (sobre todo mental) que tendría una victoria holgada se centra en el paso adelante que ha dado el conjunto blanquinegro en poco tiempo.



«Hemos cambiado la cara y hemos pasado de sufrir a pelear por otros objetivos. De 24 tenemos 18 puntos. Nadie nos ha ganado. Nadie nos ha hecho gol y estamos en una situación inmejorable.



Hemos superado adversidades de no contar con jugadores importantes. Hemos hecho muchas cosas en poco tiempo. Es para estar satisfechos y orgullosos. Claro que nos gustaría ganar por 5-0 como a todos los equipos, pero es muy complicado porque los equipos somos muy parejos. A todo el mundo le cuesta», comenta.

JAGOBA BEOBIDE

«La evolución de Jagoba (Beobide) es fantástica. Va de menos a más y tiene ya otro ritmo de entrenamientos. Nos está sorprendiendo y está casi casi a disposición de empezar a debutar. Tenemos a Abel, a Cusi y a él. Habrá que elegir entre los tres», señala Salinas. Da por seguro que será titular en el encuentro de Copa Federación ante el Real Ávila. «Ese partido lo tiene que jugar sí o sí», a lo que añade: «Pero también está en disposición de debutar en Liga. Tiene un ritmo muy alto de entreno y con un tono que no tenía hace un mes. Está muy integrado en el grupo y cualquier día puede saltar al campo», indica el entrenador. También está «sorprendido» con la evolución de Adrián, que ya ha comenzado a trabajar con el grupo de forma intermitente.«En cualquier momento lo tendremos con nosotros», finaliza.