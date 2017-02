El gesto de Guardiola con un jugador rival que perdió un bebé y cuya mujer está embarazada

El partido entre el Bournemouth y el Manchester City de Pep Guardiola cerró la noche del lunes la última jornada de la Premier League dejando una bonita imagen. Al finalizar el encuentro, el técnico catalán buscó a Harry Arter, centrocampista del Bournemouth, para intercambiar unas palabras por la inminente paternidad del jugador. Las cámaras captaron a pie de campo la conversación y el abrazo entre ambos.

EN EL 2015 PERDIÓ A UNA HIJA

Harry Arter y su pareja han pasado momentos muy duros. En el 2015 su mujer estuvo embarazada de una niña, pero al momento de dar a luz perdieron el bebé. Ahora, la pareja vuelve a esperar un hijo y Pep se acercó al jugador para desearle lo mejor en su futura paternidad, a sabiendas de los problemas del pasado y el dolor que ha sufrido.



Arter se mostró emocionado y agradecido con Guardiola. "Me deseó lo mejor para mi y para mi pareja esta semana, lo cual me resultó algo increíble. Para mi es el mejor entrenador del mundo y no creo que haya nadie como él", declaró el jugador al abandonar el terreno de juego.

