«O nos habituamos rápidamente a la superficie o estamos muertos». Así de contundente se mostró Patxi Salinas el pasado jueves al referirse al choque que disputará esta tarde el Burgos CF ante el Arenas en Gobela (18,00 horas).El terreno de juego se convertirá en uno de los principales hándicaps para la escuadra blanquinegra. Es de hierba artificial y de reducidas dimensiones (tiene 60 metros de ancho por los 70 que tiene El Plantío).



Toca adaptarse y como señala el técnico bilbaíno lo deben hacer rápido, ya que el Arenas aprovecha a la perfección la particularidad de su escenario. «Es un equipo en casa y fuera otro completamente diferente. En su campo es un equipo muy complicado, muy poderoso, tiene muy claro a lo que juega y está muy acostumbrado a las dimensiones. Será un partido de los difíciles de verdad, aunque no tenemos miedo a ningún rival», señala.



Uno de los objetivos que ha tenido a lo largo de la semana el preparador burgalesista ha sido transmitir a los suyos lo que se van a encontrar, un aspecto que le parece crucial para conseguir un resultado positivo. Ha insistido a los suyos en que tendrán enfrente a un rival «muy directo y agresivo, muy fuerte en la estrategia».



La táctica a utilizar en este partido será primero la de contrarrestar las armas de su adversario para posteriormente utilizar las suyas.El equipo ha entrenado en Pallafría las dos últimas jornadas para que los jugadores lleguen más adaptados al envite, aunque Salinas sabe que los vizcaínos partirán con ventaja. «Al final no tienes cogidas ni las medidas ni el bote del balón. Es completamente diferente a jugar sobre hierba natural».



El Burgos CF volverá a poner en juego su condición de invicto. Mikel Saizar lleva ya 630 minutos sin recibir un tanto, lo que supone un récord en el club blanquinegro. La línea a seguir es la misma que en anteriores encuentros y la solidez defensiva seguirá siendo el pilar sobre el que se apoye el conjunto. No obstante, en un campo como Gobela, es más fácil que el balón llegue a las áreas y, por lo tanto, las situaciones de peligro se multipliquen.



Ante la particularidad del choque, Patxi Salinas no descartó alguna «variación táctica». El cuerpo técnico ha estado ensayando diferentes opciones a lo largo de la semana dependiendo cómo transcurra el choque. Una de las variantes defensivas puede ser la de jugar con tres centrales o con Cusi como tercer mediocentro, aunque sobre esta faceta el entrenador no quiso dar pistas.

Las buenas noticias es que ya tiene a su disposición a todos los jugadores de la primera plantilla, salvo Adrián Hernández, que también ha entrado en el tramo final de su recuperación.

Jagoba Beobide entra por primera vez en la convocatoria

La mejor noticia de la semana fue la inclusión de Jagoba Beobide en la convocatoria del choque de esta tarde.El jugador guipuzcoano lleva dos semanas entrenando con el grupo y la lesión muscular con la que llegó al Burgos CF es ya historia. Hoy viajará con el equipo, aunque todo indica que comenzará el choque en el banquillo. Patxi Salinas sabe que debe ser una pieza importante en esta campaña y no quiere precipitarse con su vuelta. Quiere que vaya cogiendo ritmo de competición e integrándose en la dinámica del grupo.Quizá en Gobela disfrute de sus primeros minutos oficiales como blanquinegro. Si Beobide está al nivel que ha mostrado en los últimos años, debe dar un salto de calidad al centro del campo blanquinegro, una línea que ya ha tenido un rendimiento notable en los primeros encuentros ligueros. Los que también regresan a la lista son los dos jugadores de banda izquierda de la plantilla: EnekoZabaleta y Javi Cantero. Ambos se perdieron el último encuentro por sanción.El primero regresa a la que fue su casa los dos últimos cursos. La duda es saber cuál de los dos actúa como lateral. Cabe la posibilidad de que ambos formen juntos en el carril izquierdo. Los damnificados han sido Ramón Blázquez, Pablo del Moral y Xabi, las ausencias con respecto a la convocatoria del choque ante el Real Unión.

AFICIÓN Vendidas las 100 entradas

El Burgos CF llegó a un acuerdo con el Arenas para que enviara 100 entradas a un precio de 15 euros (en taquilla costarán 20). La respuesta de la afición blanquinegra ha vuelto a ser excelente y la entidad se ha quedado sin billetes. Además, el club puso a disposición de sus seguidores un viaje organizado y se ha completado un autobús. El Burgos no estará solo en Gobela y habrá más de un centenar de burgaleses en la grada.