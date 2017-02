Árbitro: Cueto Amigo (comité casttelano y leonés). Mostró tarjeta amarilla al local Yeison, así como a los visitantes Átomo y Tobar.

Gol: 1-0, min. 87: William.

Atlético Bembibre (1): Ivanildo, Héctor, Víctor, Yeison, William, José Manuel (García, min. 77), Sergio, Óscar (Alejandro, min. 77), Jesús (Alexio, min. 67), Daniel y Rubén.

Atrio Inmobiliaria (0): Nacho, Pablo Castilla, Jaime, Josevi (Jesús, min. 60), Bellido, Átomo (Juan, min. 81), Viti, Guti (Tobar, min. 71), Dava y David Fernández.

Santi Sedano no pudo conseguir un resultado positivo en su primer desplazamiento como entrenador del Atrio Inmobiliaria. El conjunto burgalés hizo un partido sólido en el que tuvo el control del juego sobre todo en la primera mitad, pero no supo trasladar ese dominio al marcador y acabó perdiendo con un gol del Atlético Bembibre en el 87. Cuando el choque parecía que iba a concluir en tablas Alexio remató en el primer palo un saque de esquina que dejó al cuadro burgalés sin recompensa.

Los leoneses apostaron por una defensa de cinco en la primera mitad, lo que les resto potencial en la medular y dejó el juego en manos del Atrio. David Fernández hacía daño por la banda izquierda y los burgaleses merodeaban con asiduidad los dominios de Ivanildo. Guti tuvo una buena en este primer periodo, pero su remate de volea se fue por encima del larguero.

El Atlético Bembibre dio un paso adelante en la reanudación. Prescindió de un defensa y equilibró la balanza en el centro del campo. Pese a todo, era el Bupolsa el que tenía más el balón. En los minutos finales del encuentro, el conjunto que entrena Santi Sedano tuvo una buena oportunidad en las botas de Tobar, que acababa de entrar al terreno de juego.El remate del delantero burgalés tuvo una gran respuesta por parte de Ivanildo, que evitó el 0-1.

Cuando parecía que el marcador acabaría en tablas y que el Atrio conseguiría un punto en el desplazamiento, Alexio marcó en un saque de esquina que nunca debió haber llegado.

Solo faltaban 3 minutos para que llegara el final de la contienda y aunque los de Burgos buscaron con desesperación el gol del empate no lo encontraron.