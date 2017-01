FUENLABRADA 1 – BURGOS CF 1



Árbitro: Velasco Arribas (colegio madrileño). Mostró cartulina amarilla a los locales San José y Lobato, así como a los visitantes Montero y Dani Gómez.

Goles: 1-0, min. 3: Borja Sánchez. 1-1, min. 86: Xabier Etxarri.

Fuenlabrada (1): Pol, Chica, Marvin (Velasco, min. 28), Paco Cabndela (Nana, min., 46), San José, Miguel Ángel, Borja Sánchez, Chaves (Molinero, min. 70), Cervero, Isi y Lobato.

Burgos CF (1): Aurreko, Andrés,Dani Gómez, Álvaro Campos, Jorge García, Carlos Ramos, Fito Miranda (Mario Oreca, min. 74), Álvaro Antón, Montero, Germán (XabierEtxarri, min. 62) y Jorge Fernández (Vega, min. 69).

El Burgos CF consiguió un excelente resultado en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Federación. La escuadra blanquinegra empató a un gol en su visita al Fernando Torres de Fuenlabrada. Dio un importante paso que deberá refrendar el próximo miércoles en El Plantío en el encuentro de vuelta que decidirá la eliminatoria. Fue un gol del juvenil Xabier Etxarri en el minuto 86 el que hizo justicia y permitió al cuadro castellano acabar con una sonrisa.



Los burgalesistas fueron los claros dominadores del choque, aunque el cuadro madrileño estuvo cerca del segundo en una de sus aisladas acciones ofensivas del segundo periodo. El palo evitó el gol de Cervero en el 72 y dejó con vida a los castellanos.



El choque estuvo mediatizado por el tempranero gol del Fuenlabrada. Habían pasado solo 3 minutos cuando un centro al área de Lobato lo remató de forma inapelable Borja Sánchez al fondo de la portería de Mikel Aurreko. El choque no podía comenzar de peor forma para los intereses burgaleses.

Sin embargo, el tanto hizo que el Burgos reaccionara y se hiciera con las riendas del choque ante un oponente que decidió dar un paso atrás para nadar y guardar la ropa.



El conjunto que entrena Manix Mandiola fue superior en el cómputo global, aunque le costó crear ocasiones de verdadero peligro. Merodeó la meta de Pol durante todo el encuentro, aunque le faltó pólvora para haber logrado la victoria en el estadio madrileño.



En la primera aproximación a puerta del partido llegó el primer tanto de la noche. Borja Sánchez ponía por delante al conjunto de la capital de España y cuesta arriba la eliminatoria para los intereses blanquinegros.



Al Burgos CF le costó entrar en el partido. No acababa de encontrar la situación sobre el terreno de juego, aunque con el paso de los minutos se hizo con las riendas. Montero lo intentó en dos ocasiones antes del primer cuarto de hora, aunque en ninguna encontró portería.



El dominio era cada vez más claro, aunque a los burgalesistas les faltaban ideas cuando se aproximaban a las inmediaciones del área contraria. No aparecía el último pase que dejara en ventaja a los delanteros y los minutos fueron pasando con un dominio del Burgos tan claro como infructuoso.



Álvaro Antón lo intentó con una falta similar a la que supuso el 2-1 ante la Arandina, aunque en este caso Pol estuvo atento y atrapó el balón sin problemas. Fito Miranda, Carlos Ramos y Germán también buscaron el empate antes de que llegara el descanso, pero sin acierto.



Se llegó al intermedio con ventaja mínima para los de casa y con un conjunto burgalés al que le faltaba pegada. Antonio Calderón, entrenador de los madrileños, optó por meter más músculo en el campo con la entrada del africano Nana en la reanudación, aunque el guión siguió siendo el mismo.



El Fuenlabrada esperaba esa contra que sentenciara mientras los blanquinegros buscaban la fórmula para, por lo menos, empatar. Isi en el 67 y Cervero en el 72 estuvieron cerca del 2-0, pero Aurreko en la primera acción y el poste en la segunda lo evitaron.



Parecía que el choque concluiría con el 1-0, pero cuando el choque agonizaba, un error defensivo de los locales lo aprovechó Andrés para disparar desde la frontal del área. Pol respondió con una buena mano, pero Xabier Etxarri se hizo con el rechace y fusiló la meta madrileña para hacer justicia y acercar al cuadro burgalesista a los cuartos de final de la Copa Federación.