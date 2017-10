Golpe de autoridad en Zarautz

ZARAUTZ: 3

UBU COLINA CLINIC: 18

Árbitro: García-Mon. Amarilla a Phil.

Tanteo: 3-0, min. 3: golpe de castigo de Haritz. 3-3, min. 10: golpe de castigo de Emiliano Calle. 3-8, min. 50: ensayo de Johan Wagenaar. 3-13, min. 58: ensayo de Lohan Potgieter. 3-18, min. 60: ensayo de Aristemuño.

Zarautz: Xabi Prieto, Orive, Larrañaga, Matías Bottarini, Rekondo, Lasa, Perilli, Xanti Irazusta, Richard Yurramendi, Jon Larrañaga, Haritz, Jacint, Zapatería, Galarraga y Phil. También jugaron: Urruzola, Mikel, Xalbat y David.

Universidad de Burgos Colina Clinic: Valverde, Pisapia, Caballero, Johan Wagenaar, Len Ascroft-Leigh, Ruan Snyman, Aristemuño, Lohan Potgieter, Rocamán, Emiliano Calle, Dani Camarero, Rober Sáez, Bianco, Alvarito y Juandre. También jugaron: Fran, Gonza y Cefe.

Seis de seis. El UBU Colina Clinic mantiene su condición de invicto tras vencer en su visita a Asti al siempre complicado Babyauto Zarautz. El conjunto burgalés ganó con justicia, en un partido feo para el público y muy trabado en el que apenas hubo ocasiones de ensayo. Los castellanos aprovecharon las suyas para imponerse 3-18. Resultado que pudo ser mayor si Emiliano Calle en las transformaciones. Erró las tres de las que dispuso después de convertir un golpe de castigo. Con este resultado, el cuadro castellano continúa liderando la competición y dominando todas las estadísticas.



Salieron fuertes los burgaleses, con mucho empuje sobre un Zarautz que esperaba atrás y buscaba el contragolpe. Así llegaría el 3-0. Rápida transición de los guipuzcoanos que consiguieron una buena falta en una posición privilegiada. Haritz no falló el golpe de castigo para poner por delante a los de la Urola Costa. El tanteador desfavorable hizo reaccionar a Aparejadores. El cuadro universitario tampoco desaprovechó una falta y Calle hizo pasar el óvalo entre los dos postes. A partir de ese momento la posesión pasó a ser castellana, pero totalmente estéril ante la buena disposición defensiva de los vascos. Babyauto Zarautz protegió su línea de ensayo e intentó salir a la contra para romper el empate. UBU Colina Clinic no se dejó sorprender y así se llegaría al asueto con los guarismos empatados en el campo de Asti.



Si la primera parte fue soporífera, ambos equipos parecieron reaccionar tras el paso por vestuarios. Zarautz, hasta hace poco colíder de la clasificación, salió con mucho más empuje al rectángulo de juego, aunque el UBU Colina Clinic se lo hizo pagar con su moneda. Contragolpe bien conducido, moviendo el oval de derecha a izquierda donde Wagenaar consiguió culminar y traspasar la línea de ensayo.



Sin tiempo apenas para la reacción, llegaría el siguiente ensayo de los burgaleses. De nuevo en una rápida transición, el UBU cogió a la defensa guipuzcoana sin armar. El oval pasó de derecha, al centro y a la izquierda para que esta vez Johan Potgieter convirtiera el 3-13 para los visitantes.



Redondearía sus diez minutos imparables el conjunto universitario con la jugada más bonita de todo el partido. Zarautz atacaba cerca de la línea de 22 y ahí apareció Aristemuño para robar el óvalo, realizar una brillante carrera y establecer el 3-18 que a la postre resultó final. Emi tampoco estuvo acertado y falló su tercera transformación. A partir de ese momento UBU Colina Clinic supo jugar bien sus bazas, controlando el partido en todo momento y defendiendo ante un Zarautz que quiso meterse de nuevo en el partido pero que no tuvo recursos para desbaratar la sólida defensa de los universitarios. Las ocasiones de ensayo brillaron por su ausencia y, la única que hubo por parte de los locales, fue desabaratada por la retaguardia castellana.