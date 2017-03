Con la guardia alta ante el colista

BURGOS

El San Pablo Inmobiliaria mantiene casi intactas sus opciones de éxito en la fase regular del curso a pesar del pequeño bache de resultados que atraviesa. Una buena noticia esta excepción dentro de un campeonato tan exigente como la LEB Oro.



La segunda categoría del baloncesto español no acostumbra a dar segundas oportunidades, por lo que el conjunto burgalés está obligado a volver al camino de las victorias lo antes posible si quiere seguir el ritmo de los favoritos. Sin embargo, Epi lanza un mensaje de calma. «A principio de año el objetivo era luchar con los de arriba y ahí estamos. Quedan muchas jornadas, muchos enfrentamiento directos y todos los equipos nos jugamos algo», subraya.



La visita a la cancha del colista, el Marín, se presenta como una oportunidad única para recuperar buenas sensaciones -20,00 horas-. En este sentido, el técnico burgalés advierte de las dificultades que presentan los rivales de la zona baja de la tabla en el tramo final de temporada. «Yo he vivido la situación de ir último y, a veces, es más peligroso un equipo que se está jugando la vida que el décimo clasificado», recalca.



Por eso, el San Pablo Inmobiliaria se centra en seguir las pautas fijadas por un Epi obsesionado con llevar el timón del partido. «Me preocupa mucho el ritmo de juego. Como el rival se adapte a su estilo, sufriremos mucho», insiste.



El entrenador castellano tiene presente lo ocurrido en la primera vuelta. «Marín ha sido el rival que más difícil nos ha puesto las cosas durante los 40 minutos», resume antes de argumentar su afirmación. «Fue el encuentro más feo que hemos jugado en casa. Nos pararon bien, no nos metimos en partido, no nos sentimos a gusto y tampoco pudimos correr», recuerda.



Y es que el baloncesto del conjunto gallego puede crear problemas al San Pablo Inmobiliaria. «Es un rival muy complicado y nos irá muy mal si le permitimos llevar el ritmo del partido», avisa. No en vano, otros favoritos como Melilla y Coruña ya dieron un paso atrás en una pista favorable sobre el papel.



Además, el combinado pontevedrés se ha reforzado para salir del pozo. «No es un encuentro fácil por cómo es el Marín y por nuestras circunstancias tras las dos derrotas», reconoce Epi. Nada amigo de mirar más allá del próximo envite, en esta ocasión el técnico azul hace un pequeño paréntesis para rechazar la idea de que el equipo haya superado la fase más dura de la segunda vuelta. «No creo que tengamos un calendario fácil después de mirar la plantilla del Barcelona B, de ver que Cáceres ha ganado en casa a varios de los grandes y de comprobar la racha de Rioja», apunta.



De momento, el San Pablo Inmobiliaria se centra en superar el partido de hoy para salir del bache, aunque el equipo se siente más seguro ahora que tras el balance de 5-5 firmado en el primer tercio de liga. «Entonces aún no éramos el equipo que queríamos ser. Teníamos dudas en los roles y eso ahora no pasa. Lo que ocurre es que hemos perdido en una pista muy difícil (Melilla) y contra un equipazo con más acierto en ciertos momentos (Coruña)», resume Epi, quien centra sus energías en corregir los errores y potenciar las virtudes de su equipo a través de una comunicación más individualizada.

Soluade vuelve a la competición

El San Pablo Inmobiliaria podrá contar con su esquema habitual en el partido a disputar hoy frente al Marín Peixegalego. El conjunto azul recupera para este envite a Mo Soluade después de que se perdiera el último encuentro frente al Leyma Coruña.



El base sufrió una microrrotura de fibras hace dos semanas y volverá a la competición después incorporarse gradualmente a la disciplina del grupo. De hecho, el de ayer fue el único entrenamiento completo programado para un Soluade que se suma a la rotación en el puesto de base.



También estará junto a sus compañeros Brandon Brine. El australiano ha superado su enésimo episodio de migrañas y jugará a las órdenes de Epi. Quien no ha viajado es el vinculado Haris Genjac, quien ha descansado los últimos días por lesión.