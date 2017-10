Guardiola dedica la victoria del City a los 'Jordis'

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, declaró tras el partido ante el Nápoles de la Liga de Campeones (2-1) que "es un buen momento para dedicarles la victoria" a los líderes de ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, encarcelados en Madrid por el delito de sedición. "Es un buen momento para dedicarles la victoria. No hay civismo más grande que las ideas. Tanto Òmnium como la ANC lo han hecho siempre todo con civismo, expresando sus ideas, de lo que queremos", dijo el técnico catalán.

"Actualmente la situación es la que es. Ojalá puedan salir muy pronto porque ahora mismo es un poco como si todos estuviéramos allí, la verdad", agregó.

Réplica del Gobierno

Por su parte, el portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, ha afirmado este miércoles que los equipos de fútbol no están para hacer política y al técnico Guardiola le ha dicho que sus opiniones sobre este asunto son como las suyas "sobre física nuclear".

En un entrevista en RNE y a la pregunta de si cree que el Barça ha jugado un papel político, Méndez de Vigo ha insistido en que los equipos de fútbol no están para hacer declaraciones, "y hacerlas perjudican al equipo, que tiene muchos seguidores fuera de Catalunya". El ministro de Educación, Cultura y Deporte se ha mostrado convencido de que a muchos seguidores del Barcelona "la actitud del club no les ha gustado nada ya que eso no ayuda a la convivencia".



A la pregunta de si se imagina la liga española de fútbol sin el FC Barcelona, Méndez de Vigo ha dicho que sería una Liga "descafeinada" y haría "perder mucha emoción". No obstante, ha comentado que "esto es como todo, si el Barça que es líder pierde todos los partidos, baja a Segunda División y eso es lo que pasa en Catalunya, si rompe las reglas no está en Europa".

Méndez de Vigo ha subrayado que lo bueno es que el Barcelona continúe y siga aquí, pero "es evidente que si unos se quieren ir y se van" no pueden pretender también tener "lo otro bueno que es continuar en la Liga española. Eso al final es un completo contrasentido".