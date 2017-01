Guardiola: "Tú eres periodista, yo no"

La entrevista (en inglés) no tiene desperdicio y muestra la tensión, que Pep Guardiola quería controlar, tras la sufrida victoria de su equipo, el Manchester City, ante el Burnley por 2-1, conseguida con 10 jugadores por la expulsión de Fernandinho. En un momento de la entrevista el periodista pregunta al técnico catalán por la tarjeta roja a su equipo. "Tú eres periodista, yo no", contesta Guardiola.

Pep Guardiola, en una de sus entrevistas más incómodas, a pesar del triunfo del ManCity pic.twitter.com/lxCgBNupkY — Daniel Navas V. (@DanielNavasV) 3 de enero de 2017

El técnico del Manchester City muestra su enfado por las reglas 'especiales' del fútbol inglés y, concretamente, por una falta sufrida por su portero, el exazulgrana Claudio Bravoque, en opinión de Guardiola, hubiese sido sancionada en cualquier parte del mundo menos en Inglaterra. "Tengo que entender las reglas inglesas. Sé que son especiales. En el mundo entero habría sido falta, pero aquí no.", se queja Guardiola. El periodista ante las tensas respuestas de Guardiola le cuestiona sobre si está feliz o no por el triunfo de su equipo. "Sí, estoy feliz". "Pues no lo demuestras", le replica el informador. La entrevista finaliza con un frío deseo de "buen año" por parte del entrenador catalán.