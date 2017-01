Gutiérrez se acerca al objetivo

BURGOS

Cristina Gutiérrez está cada vez más cerca de su objetivo en el Rally Dakar. La burgalesa completó con éxito la octava etapa de la prueba y ayer se suspendió la novena jornada después de que un desprendimiento de tierras en la población de Volcán cortara la carretera hacia Salta.



La piloto local se mantiene en el puesto 51º de la general de coches tras salvar la etapa maratón. Después de más de siete horas de conducción, todavía en altura y con varios pasos entre dunas, completó la especial en la 52ª posición a 3:12:56 del vencedor, Sébastien Loeb.



Además, la burgalesa solventó un nuevo problema técnico. Rodaba «a buen ritmo», pero una avería en el colector de escape la obligó a recorrer los últimos 100 kilómetros a 50 kilómetros por hora.

A pesar de perder tiempo, Gutiérrez llegó a meta y sigue en carrera. «Había mucha agua. Por el cañón bajaban ríos y, además, llovía. Para no tener problemas, íbamos en segunda marcha e intentamos no salpicar mucho», explica.



Una vez completada la especial del martes, Gutiérrez conoció la noticia de que la organización había decidido suspender la etapa ayer, una nueva situación inesperada asumida con normalidad. «En este Dakar está pasando de todo, pero ahora la prioridad es apoyar a la población en la medida de lo posible», indica.



La de ayer fue la segunda etapa suspendida en la presente edición. Además, la quinta, séptima y octava jornadas sufrieron modificaciones importantes en su recorrido y neutralizaciones en los tramos cronometrados.



«Como piloto, me gustaría hacer más kilómetros, todos los que pudiera, porque estamos aquí para eso. Ahora bien, si las condiciones no lo permiten tampoco me voy a quejar», señala. En un Dakar en el que puede pasar «cualquier cosa», la burgalesa avanza firme rumbo a Buenos Aires.

La caravana se pondrá en marcha hoy con la celebración de la décima etapa. Se acerca el sprint final y Gutiérrez tiene «las pilas cargadas y el ánimo intacto».