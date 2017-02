«Ha sido un triunfo muy trabajado»

Exultante de alegría por el triunfo de prestigio conseguido se mostró el técnico del Burgos CF, Manix Mandiola. «Hemos conseguido tres puntos muy importantes. Y no ha sido fruto de la casualidad ante un rival que por momentos parecía que nos podía hacer un roto. Ha sido un premio muy trabajado ante un gran equipo, lo que da más mérito a la victoria».



El de Eibar destacó el buen trabajo de sus pupilos en labores de contención. «Ellos han tenido alguna buena ocasión, pero para la calidad que tienen ha sido un bagaje no demasiado destacado. Y fuimos capaces de hacer mucho daño al Celta B a la contra».



El preparador blanquinegro alabó la aportación del pichichi de su equipo en el choque de ayer. «Ellos son un equipo que juega con mucha confianza y asumen a veces muchos riesgos. Adrián es un jugador muy insistente y generoso en el esfuerzo y tuvo su premio. Aunque a veces corre más de la cuenta en acciones que no debería, transmite y contagia mucho al resto de jugadores desde la punta de lanza, lo que ayuda a todo el equipo».



Mandiola, que reconoce que el Burgos CF ha dado «un paso adelante». «Ya tenemos a muchos equipos por detrás. Salimos del pozo, nos metimos el carrito del pescado y ahora lo hemos superado contando incluso con un pequeño margen de error», agrega.



Y justificó el cambio de sistema realizado en el tramo final disponiendo una defensa de 5 hombres. «Sabíamos que ellos tendrían la posesión del esférico por su calidad, pero conseguimos cerrar nuestra portería. Para ese momento todo el espectáculo que había que dar estaba ya hecho».



Por su parte, el preparador del filial vigués, Alejandro Menéndez, lamentó la falta de contundencia en las áreas de su escuadra. «Ha sido un partido entre dos equipos con estilos muy diferentes. Nosotros hemos tenido más criterio con el balón y ocasiones desde el primero minuto, pero el Burgos CF, que salió a frenarnos, tuvo una muy clara. Luego en la segunda el gol nos desajustó y el rival cogió más confianza. Aún así tuvimos dos ocasiones con el empate. Dominamos el partido y tuvimos el control del partido, pero el Burgos CF aprovechó un fallo nuestro y tuvo más pegada. Fallamos en las áreas y lo pagamos caro. Sabíamos del empuje del Burgos CF. Está sufriendo abajo, pero es un equipo con muchos recursos. Cometimos un error que fue determinante».