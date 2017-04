Habrá llamamiento a la afición

La directiva del Burgos CF está preocupada. Le siguen saliendo las cuentas y confían en la plantilla para que saque la situación adelante, aunque saben que el equipo actúa ya sin red y que la sombra del descenso planea sobre El Plantío. Así las cosas, los dirigentes blanquinegros entienden que el choque ante la Cultural Leonesa será la primera de las cuatro finales que tendrá el Burgos CF en este tramo de campaña y la meta es que la grada de El Plantío presente una buena entrada.



«Esperemos que haya un ambiente importante en el campo y para eso tomaremos las medidas necesarias», explicó ayer después del entrenamiento José Luis García, presidente del conjunto burgalés. El objetivo es que el campo esté «medio lleno».



«Lo tenemos que hablar y no sé qué haremos. Hay que estudiarlas, ya que quizás hay que dejar un hueco para aficionados de León. Una vez lo tengamos decidido lo haremos públicos para que socios y aficionados lo sepan. Barajamos distintas opciones, aunque ninguna definitiva. Además, a las secciones inferiores se les entregarán entradas y espero que los equipos del Burgos Promesas vengan también a ver el partido. Es algo que hablé con Manzanedo», comentó el máximo mandatario.



García toma como ejemplo el partido ante el Celta de Vigo B, en el que hubo una mayor afluencia porque los aficionados pudieron entrar con la participación de lotería premiada. Pretenden que haya «el mayor ambiente posible». «Ante el Celta el público resultó ser el jugador número 12 y es lo que necesitamos en este momento», indicó.



El mensaje del presidente es positivo, pese a que asume que la situación es delicada a falta de 4 jornadas para el final. «Se ha complicado más de lo que pensábamos», reconoce, aunque a renglón seguido muestra su confianza en los jugadores. «Creo que la plantilla lo va a sacar adelante. Son cuatro finales y hay que jugar como tal empezando por el día de la Cultural», respondió.



García ha hecho sus números y es rotundo: «Con 6 puntos nos salvamos. Hay que ganar dos partidos». Lo tiene claro y sabe que el mayor peligro es el de la posición de play out, aunque advierte de que el descenso directo está también cerca. «Depende bastante del Palencia, que juega la próxima jornada contra la Arandina. Pueden sumar tres puntos, pero si ganamos nosotros a la Cultural no nos preocupa. En el caso contrario se nos puede poner a un punto y tenemos el average perdido con ellos», avisó.



El presidente blanquinegro confiaba que a estas alturas de campaña las circunstancias fueran más desahogadas, «pero el fútbol es así». Es entonces cuando se acordó de Cusi. «Se nos lesionó un jugador que estaba dando mucho equilibrio en ese momento y quizás no hemos sabido dar con la tecla para arreglar el tema». Pese a los agobios saca la cara por los futbolistas. «Al equipo no le puede decir nada. Está luchando, está peleando y, de los últimos partidos que hemos jugado fuera de casa, en Ponferrada hizo el mejor. Pero delante teníamos un equipo que tuvo todo de cara y todos los disparos le entraban por la escuadra. Hay que seguir adelante y quedan cuatro partidos», declaró.



No tiene previsto hablar con los jugadores a lo largo de la semana y reconoce que suele departir con los futbolistas «de vez en cuando». «Están muy motivados. No hace falta decirles nada, porque saben que el partido ante la Cultural es una final para nosotros», indicó.



Uno de los peligros para el Burgos CF es que no es un conjunto formado para evitar el descenso. No es una plantilla concebida para luchar por estos objetivos en los que la presión y la ansiedad aumentan cuanto mayor es la entidad del club. García recordó que esta temporada sufrir se ha convertido «en una costumbre» para el Burgos, aunque opta por la teoría del vaso medio lleno. «El décimo partido teníamos 3 puntos. La situación ha sido mucho peor de la que tenemos ahora. Confío mucho en la plantilla y creo que la situación la vamos a sacar adelante», finalizó.



RAMOS Y ANTÓN

Dos son los hombres que comienzan la semana tocados, Carlos Ramos y Álvaro Antón, aunque todo indica que estarán a disposición de Manix Mandiola de cara al partido del próximo lunes. El primero no pudo acabar el choque ante la Ponferradina tras recibir un golpe en el tobillo. Es la misma articulación en la que tuvo un esguince mediada la temporada y que le sigue dando guerra. Nada más que sufre una contusión en la zona se resiente. El cuerpo técnico confía en que pueda trabajar con el grupo los próximos días.



El caso de Antón es similar. Durante un entrenamiento le dieron un golpe y sigue con molestias. Se trata de un ‘bocadillo’ que con el paso de los días dejará de molestarle. También se prevé que el miércoles pueda realizar la sesión con el grupo. Ayer apenas se ejercitó.