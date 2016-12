Haritz Albisua, una de las opciones para el mediocentro

La última semana del año se espera que traiga noticias para el Burgos CF. La nueva directiva ya ha tomado el mando del club y se ha puesto a trabajar en el ámbito deportivo. Por el momento es lo que más urge, ya que el primer equipo está en una situación delicada y los refuerzos en el mercado de invierno serán imprescindibles para salir del infierno. El primero de los pasos que darán los nuevos mandatarios será el de la contratación de un secretario técnico. Después vendrán los futbolistas. No obstante, comienzan a salir nombres y el de Haritz Albisua es uno de ellos. Es una de las preferencias de Mandiola para el mediocentro.



Forma parte de la plantilla del Lorca, pero no entra en los planes de Julio Algar, entrenador del conjunto murciano. El último partido que jugó fue el 20 de noviembre ante el Recreativo de Huelva y disputó los últimos 21 minutos. Desde entonces no solo no ha saltado al campo, sino que incluso se ha llegado a quedar fuera de la convocatoria. Su salida parece la opción con más peso debido a su situación. También el Bilbao Athletic ha pensado en él para reforzar su medular.



Se trata de un mediocentro corpulento (1,87 metros) que tiene experiencia en la Segunda B y que en las dos campañas que estuvo en el Barakaldo (14/15 y 15/16) fue un jugador importante para el equipo y jugó 63 encuentros con la camiseta gualdinegra. Formó pareja con Cusi en multitud de encuentros en el eje de la medular. Tiene 24 años y es natural de la localidad guipuzcoana de Soraluze y en el Lorca no está teniendo excesivo protagonismo. Ha participado en 12 encuentros y solo ha sido titular en 5 de ellos, por lo que solo ha acumulado 590 minutos.



Cumple con las características que está buscando Mandiola. Quiere un pivote de otro perfil que Cusi y Prosi. Es un hombre más físico, que abarca más terreno de juego y cuya labor le puede aportar solidez al grupo.



EQUILIBRAR LA PLANTILLA

Manix Mandiola tiene prisa. Necesita «equilibrar» el plantel y lo quiere hacer cuanto antes, ya que recuerda que el mes de enero es muy importante para el futuro blanquinegro. Ante la Arandina el 8 de enero le gustaría contar ya con alguna cara nueva y es que sobre todo en defensa las ausencias han dejado al equipo mermado de efectivos.



La llegada de dos centrales parece segura. Álex Quintanilla (Almería), Unai Elguezabal (Alcorcón) y Borja García (La Hoya Lorca) están en la lista que Mandiola facilitó a las dos candidaturas durante el periodo electoral. Los tres defensores han demostrado su valía en Segunda B y serían refuerzos de garantías de cara a la segunda vuelta.



Otros nombres como los del ex blanquinegro Odei Onaindia también han salido a la palestra, ya que el vizcaíno se encuentra en el Athletic B y no juega con asiduidad. Gonzalo Antón sigue sondeando el mercado en busca de la mejor opción y Mandiola insiste en que existe la necesidad de que lleguen cuanto antes.



París Adot (Real Murcia) es otro de los nombres de la lista del técnico vasco. Es lateral izquierdo y reforzaría una posición en la que está jugando habitualmente Jorge Fernández -llegó como extremo o mediapunta al Burgos CF- debido a los problemas físicos de Dani Gómez.