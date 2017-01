«Hay que seguir creciendo»

BURGOS

Nada alterará la hoja de ruta del CB Miraflores, ni las decepciones ni las injusticias que se encuentre en el camino. El club azul valora los méritos reunidos hasta el momento y mira al futuro con optimismo a pesar de la amargura de la derrota en su primera Copa Princesa.



«Es una pena», reconoce Jesús Martínez. El presidente de la entidad azul muestra su «tristeza» por lo ocurrido en una tarde en la que el San Pablo «lo tuvo» a pesar de no desplegar su mejor juego. «No ha sido un gran partido, pero hemos tenido opciones», señala.



La familia del CB Miraflores pasará unas horas malas, pero la temporada aún reserva grandes emociones. «Una vez que pase lo vivido en la Copa hay que ser consecuentes con nuestro discurso y ver la parte positiva. Estar en una final ya es un logro», comenta.



De esta forma, el dirigente aboga por «seguir creciendo» como club y centrar todas las energías en la liga. «Hay que pasar página y pensar en el partido a partido para llegar lo más lejos posible», afirma.

Como en el resto de ocasiones en las que el CB Miraflores ha resultado perjudicado por la actuación arbitral, Martínez opta por un dicurso de prudencia.



La confusión generada en los últimos segundos tras una falta sobre Álex López ignorada por los árbitros acabó con la ilusión de un equipo burgalés que mantiene el tipo. «Nadie en el palco sabíamos explicar qué había pasado, pero nunca he hablado de los árbitros y esta vez tampoco lo haré. Ellos hacen su trabajo. A veces están acertados y otras no, pero son cosas que no podemos controlar», señala.