«Hay que ser más agresivos para competir mejor»

La derrota de Pasarón ha puesto en alerta al cuerpo técnico del Burgos CF. No por el hecho de perder en el terreno de juego de uno de los gallitos de la categoría, un resultado que podría entrar dentro de lo probable, sino por la forma en que se materializó. De hecho, Manix Mandiola está haciendo mucho hincapié esta semana en la necesidad de recuperar las señas de identidad que permitieron la remontada clasificatoria en el pasado mes de enero.



El preparador de los blanquinegros lamenta que su equipo se quedara sin puntuar tras adelantarse en el marcador. «Íbamos ganando sin hacer grandes cosas, es cierto, pero estando a la altura de lo que requería el partido. Y luego lo perdimos porque no competimos bien. Teníamos que haberlo sacado adelante sí o sí, jugando bien o mal. En ese momento se vieron las carencias que tiene el Burgos CF. Nos falta saber competir mejor, no jugar al fútbol, que hay un montón de futbolistas que saben hacerlo bien. Igual hay que jugar menos y competir más», asegura.



Aún así Mandiola resta hierro al resultado frente al Pontevedra. «Perder un partido en un campo en el que ha ganado casi todos los encuentros no ha sido un golpe. Lo peor fue la forma en la que se produjo, porque no vi al equipo con agresividad y competitividad que requiere la Segunda B. Veníamos de una racha muy buena, perdiendo solo con el Racing de Santander en la segunda vuelta, pero está claro que perder íbamos a perder. Y perderemos más todavía. Vamos a tener que sufrir hasta el final. Está equivocado quien piense que vamos a estar salvados mes y medio antes del final de temporada».



El colchón de puntos que había conseguido se difuminó en gran medida el pasado fin de semana, cuando muchos de sus rivales le recortaron puntos. De ahí que el duelo del domingo cobre una enorme trascendencia. «Más que por que sea un rival directo el duelo es muy importante por la necesidad que tiene el Burgos de sumar de tres en tres y plantarnos con 34 puntos. Tenemos que alcanzar cuanto antes a la barrera de los 40 para no llegar a los últimos partidos con apuros clasificatorios», matiza.



En la misma línea, el guipuzcoano se muestra muy contundente. «Si haces una parte del campeonato muy malo, como lo hicimos Burgos CF y Racing de Ferrol, cada uno en su proporción, es casi imposible pasar luego del blanco al negro. Se pueden mejorar números pero se arrastra un déficit que no te deja ser un equipo bueno. Es completamente imposible empezar una campaña de forma horrible y terminarla de forma brillante».



El entrenador del Burgos CF destaca la necesidad de que su equipo sepa frenar al delantero del Racing Joselu. «Siempre es una amenaza. Es uno de esos jugadores que cuando está el partido atascado marcan las diferencias».



Sobre la baja de Cusi Mandiola señala que no cambiará su dibujo táctico. «La intención es que la ausencia de un jugador no nos trastoque todo el sistema. Al menos en principio la idea es realizar un cambio de cromos, aunque dependiendo como vayan yendo las cosas en los partidos todo puede cambiar. Si hay que defender un resultado con una defensa de 5 como en el último partido de casa se hará. O si hay que asumir riesgos para intentar dar la vuelta a un resultado, también. Pero de entrada seguiremos con el mismo planteamiento porque no nos ha ido mal», concluye el técnico del Burgos CF.