«He entrenado menos horas que otros años y eso se nota»

Celebró su 40 cumpleaños en lo más alto del podio. Luis Alberto Hernando se alzó el pasado fin de con la victoria en la Copa del Mundo de Ultrasky, revalidando el entorchado que ya obtuviera en 2015.

Un éxito más en una trayectoria deportiva jalonada de triunfos. Aunque en esta ocasión con mayor sufrimiento e incertidumbre. Fue finalmente sexto en la Ultra Pirineu, lejos de la lucha por el podio de honor. Lo que le dejó un sabor amargo. Pero unido a sus victorias en las pruebas bonificadas del circuito mundial, la Vanoise y The Rut, le otorgan el cetro de la competición.

El burgalés logró su objetivo, pero «con mucho más sufrimiento que en otras ocasiones». «Tenía una idea en la cabeza y un objetivo claro el día anterior a la carrera. Disputar el triunfo sin pensar en la general de la Copa del Mundo. Pero finalmente no lo pude hacer y me quedó una sensación un tanto agridulce», destaca.

Hernando tuvo muchos problemas en carrera. «Al principio articulares y musculares. Las sensaciones no eran buenas y me impedían ir ‘redondo’. No iba cómodo. Sobre el kilómetro 45 empecé a dar un poco la cara poniéndome en cabeza con Cristofer Clemente e incluso ataqué. Me escapé, pero las fuerzas me duraron como media hora. Enseguida noté que no me funcionaban las piernas. Estaba ‘apajarado’. Perdía ritmo, volvía a recuperar y enseguida me venía abajo».

Aún así, no perdía las opciones de luchar por el triunfo en la carrera. «Iba tercero o cuarto y me hubiera gustado aspirar a ganar la Ultra Pireneu. Había entrenado bien, estaba descansado y no había ningún motivo para tener estos problemas, por lo que quedaban muchos kilómetros por delante y pensaba que podría recuperar».

Pero finalmente se tuvo que rendir a la evidencia. «No perdí la esperanza casi hasta el final. Me iban dando referencias y perdía 10 o 15 minutos con cuatro horas por delante para meterme en carrera. Pero los últimos 20 kilómetros fueron una auténtica tortura para mí. Ya solo pensaba en terminar la carrera, que es lo que necesitaba. Tiré definitivamente la toalla sobre el kilómetro 90».

Pese a los éxitos conseguidos este año (ganó la versión maratón de la Transvulcania o el Campeonato del Mundo de la IAAF), han sido muchos los contratiempos que le han salido al paso esta temporada. «He perdido muchísimas horas de entrenamiento salvo en el último mes, en el que había encadenado buenas sesiones. En mayo con la rodilla perdí mucho, y durante junio y julio tuve que ‘mimar’ mi cuerpo. He entrenado bastantes menos horas que otros años y eso se nota. Y milagros, solo en Lourdes», expresa gráficamente el burgalés. «Ahora me doy cuenta de que fue un acierto renunciar a la Ultra Maratón del Mont Blanc porque en estas condiciones habría resultados con toda seguridad un fracaso y un error ir sin suficiente entrenamiento», matiza.

Aunque todavía no hay una decisión firme Luis Hernando volverá a introducir un cambio, el enésimo de la temporada, en su programa de carreras previsto. «Pensando que llevaba pocas carreras en las piernas y que estaba fresco -tras lo ocurrido en la Ultrapireneu veo que no lo estoy- quería participar en alguna otra carrera importante como la Course des Templiers en Francia dentro de tres semanas, pero creo que renunciaré porque no podré disfrutar. Así que correré la Demandasaurus en Salas en el puente del Pilar y la Ultra Trail del Everest», finaliza.