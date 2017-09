«He venido para liderar al equipo»

Corey Fisher se convirtió el pasado verano en uno de los fichajes de relumbrón del nuevo proyecto deportivo del San Pablo Burgos en ACB. Por su calidad contrastada y experiencia en varias ligas europeas recaía sobre sus hombros una buena dosis de presión y responsabilidad, que asume con absoluta naturalidad. «He venido a Burgos para liderar al equipo», espeta a las primeras de cambio durante su presentación oficial.



«Daré lo mejor para el equipo tanto en ataque como en defensa», agrega el base neoyorquino con pasaporte georgiano, quien considera que no existen muchas diferencias entre la ACB que conoció durante su etapa en el Joventut y la que se encontrará ahora en su segundo periplo en la liga española. «El Joventut era un equipo más joven, pero en Burgos tenemos uno con el que podemos competir».



El norteamericano, formado en los Wildcats de la Universidad de Villanova, asegura que su proceso de adaptación está siendo muy rápido. A nivel baloncestístico asegura no haber tenido problemas con los cambios de sistemas -con respecto al curso pasado en las filas del Lietuvos Rytas-. «Y aquí disfruto con el apoyo de la afición de Burgos».



Fisher no duda un segundo en señalar el calor de la ‘Marea Azul’ como un «factor clave» en los resultados deportivos del San Pablo Inmobiliaria esta temporada. «Su apoyo será fundamental, ya se dejó notar en el partido amistoso contra el Real Madrid».



El base destaca que se encuentra muy cómodo tanto en la ciudad como en su nuevo equipo. «Con Álex Barrera ya coincidí en mi etapa en Joventut y nos entendemos bien sobre la pista. Con Gailius compartí vestuario el año pasado en el Lietuvos Rytas», señala.



Por su parte el director deportivo de la entidad, Albano Martínez, destaca la enorme calidad que atesora el americano en sus manos. «En cuanto se nos puso a tiro se hizo todo lo posible por que viniera a Burgos. Es un jugador llamado a ser la referencia del equipo. Es un base muy codiciado por muchas ligas y estoy seguro que nos dará muchas tardes de gloria».



En otro orden de cosas, y tras superar ciertos problemas logísticos, en la tarde de ayer se retomó con un importante ritmo la retirada de los carnets de abonados (en principio solo que tienen su localidad en el primer anillo del Coliseum y a partir de hoy el resto).



A este respecto el club hizo ayer un llamamiento a sus aficionados para que acudan con tiempo al pabellón en el primer encuentro liguero para evitar que se formen colapsos en las entradas a última hora. Además, el CB Miraflores sigue pendiente de la decisión municipal sobre el tradicional mercadillo que se sitúa las mañanas de los domingos en los exteriores del estadio de fútbol.