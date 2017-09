Hernando busca su segundo título en la Copa del Mundo

Luis Alberto Hernando regresa hoy a la competición con un importante botín deportivo a la vista. El triunfo conseguido en su última prueba, la carrera de 50 kilómetros The Rut en Estados Unidos, le puso en cabeza de la Copa del Mundo Ultra Federación Internacional de Skyrunning. Un entorchado que podría hoy dejar prácticamente certificado.

El burgalés ha sumado dos victorias en las pruebas bonificadas del circuito internacional tras haberse proclamado también vencedor de la High Trail Vanoise -competición en la que obtuvo el entorchado europeo de la modalidad-. En ambos casos ha obtenido un suculento botín de puntos que le permitirán jugarse el título en la Ultra Pirineu (a pesar de que quedarían por delante otras dos pruebas de las Sky Ultra World Series).

Luis Alberto Hernando ha tenido que cambiar sobre la marcha los planes iniciales de la temporada, al dejar de competir en la Ultra Maraton del Mont Blanc. Y echará el resto para hacerse este fin de semana con el que sería su segundo título en la competición.

El burgalés no tiene margen de error. Está obligado a firmar una gran actuación en tierras catalanas si quiere tener alguna opción de luchar por el oro, pues el reglamento exige como mínimo la participación en tres carreras del circuito y ya ha tomado la decisión de no participar en las de China y Gran Bretaña.

«Tengo bastantes opciones, pero sin margen de error. Un problema en Ultra Pirineu me dejaría fuera al no haber participado en más carreras, lo que me coloca en desventaja frente a muchos rivales», explica el burgalés, quien no quiere variar todos los planes del final de temporada, donde tiene pensado participar en una prueba por etapas en el Everest.

La proximidad en fechas con la gran cita de la temporada, la UTMB, puede reducir el abanico de corredores de élite en la Ultra Pirineu, lo que en principio debería favorecer los intereses de Luis Alberto Hernando. Pero el burgalés afincado en Jaca no las tiene todas consigo. Es consciente de que le podría valer con terminar la carrera para proclamarse campeón, pero como cada vez que se calza unas zapatillas «disputará» la carrera y luchará por colarse en el podio de honor.

Sus principales rivales en la modalidad más larga de la Salomon Ultra Pirineu serán Miguel Heras, ganador en 2016, Pau Capell, Cristofier Clemente, Zaid Ait Malek o Jordi Gamito.

La salida de la prueba se realiza desde el centro de Bagà, en la Plaça Portxada, desde donde los corredores subirán hacia el Niu del Àguila para volver a cruzar el Cadí por el paso de los Gosolans por el Parque Natural del Cadí Moixeró.