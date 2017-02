«Hicimos el mejor partido del curso»

Pocas derrotas dejan un sabor agradable en el paladar. La de ayer frente al Racing de Santander puede ser una de ellas. De hecho, el entrenador del Burgos CF, Manix Mandiola, destacó el buen hacer de sus pupilos sobre el terreno de juego.



El de Eibar no puso peros a la victoria visitante. «Fue justa. Ellos marcaron y nosotros no. En este deporte cuentan los goles y ellos tuvieron más acierto. Quizás a los puntos nosotros merecimos más, porque tuvimos muchos acercamientos en la primera parte. Y el duelo controlado, salvo en los últimos 20 minutos, en los que jugamos más con el corazón que con la cabeza».



«Llevamos el peso del partido y realizamos quizás el mejor duelo de la temporada. Tuvimos el control del balón y reaccionamos muy bien al gol del Racing. Aunque en el último tramo, con los cambios, perdimos un poco el sitio y no supimos aprovechar las virtudes de Montero».



El preparador guipuzcoano realizó una lectura positiva de la contienda a pesar del resultado final. «Esta derrota debe fortalecernos. Es cierto que hemos ganado partidos haciéndolo peor. Las sensaciones fueron buenas y hemos demostrado que podemos jugar bien al fútbol. Me da pena por el resultado, pero las sensaciones son mejores. A trancas y barrancas, pero cada vez tenemos más equipos por debajo», matiza.



Ángel Viadero

Por su parte, el entrenador del Racing de Santander, que lo fuera el año pasado del Burgos CF, reconoció que su equipo una «victoria muy trabajada» en un partido muy duro «frente a un equipo que cada semana que pasa es más fuerte, duro e intenso, pero que todavía está penalizado por su mal inicio de temporada».



El técnico cántabro reconoció que los blanquinegros se lo «pusieron muy difícil». «Nos tocó sufrir ante un Burgos CF que tuvo muchos acercamientos y presencia en el área a balón parado. Pero en la segunda parte crecimos y tuvimos más controlado el partido. A domicilio estamos logrando muchos puntos. Y eso no es casualidad».



Viadero se pronunció también sobre el recibimiento que tuvo en su regreso a El Plantío, cuando un importante sector de la afición le recriminó -al grito de «pesetero» su precipitada salida del club del pasado verano-. «Hay mucha gente en el club a la que aprecio mucho y estoy muy agradecido. Aquí me entregué como profesional al 200%», asegura.