Histórica remontada de Nevada: 24 puntos en un minuto y 14 segundos

La NCAA, la competición de deportes universitarios de Estados Unidos, vivió una remontada histórica en baloncesto. La Universidad de Nevada se apuntó la gesta en la pista de la de New México tras ir perdiendo 90-76 a falta de 74 segundos para el final. Al finalizar el tiempo reglamentario, Nevada consiguió forzar el tiempo extra y, al término de la prórroga, los visitantes se apuntaron la victoria por 104 a 105.

Nevada trailed New Mexico 90-76 with just over a minute left last night. What happened next was one of the most insane comebacks you'll see. pic.twitter.com/PEqe0wmbqK