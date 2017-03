Honda soluciona algunos problemas pero Alonso alerta de que no es suficiente

Un invierno más, una temporada más, un nuevo cambio de reglamento. Y las cosas siguen por donde solían en la Fórmula 1 tras los entrenamientos libres del primer gran premio de la temporada. Domina el Mercedes de Lewis Hamilton, se pelean Ferrari y Red Bull por el segundo puesto, y el resto vive en otra liga.

Carlos Sainz finalizó séptimo, un puesto que repitió el año pasado en varias ocasiones, y Fernando Alonso planea sobre una décima plaza que ya visitaba el año pasado y que, por supuesto, no le satisface. “Todo lo que no sea estar entre los cinco primeros, no es ninguna reacción”, advierte el asturiano.

PIEZAS NUEVAS

Las dos primeras sesiones de libres de la temporada 2017 han resultaron menos duras con McLaren que las dos semanas de pretemporada en Montmeló. “No hemos tenido demasiados problemas. Algunos sí, pero no tantos como en los test y por eso hemos podido rodar un poco más y sacarle un poco de provecho al coche”.

Al ser preguntado sobre si ya ha habido algún tipo de reacción por Honda, Alonso se muestra contundente: "Veremos. Al final se relaciona de la mejor manera, todo el mundo esta trabajando a tope para mejorar la situación. Aquí hemos traído muchas piezas nuevasdel coche tanto en aerodinámica como en el motor, pero el cambio de reglamentación es una oportunidad de oro para coger a Mercedes, el tercer año del motor... Así que hay que estar mucho más arriba. Si el año pasado estábamos luchado por la Q3 de manera constante y el 50% de las veces nos metíamos, este año todo lo que no sea estar entre los 5 o 6 primeros no es ningún tipo de reacción".

Alonso se ha preparado físicamente como nunca, se siente en su mejor momento, y solo quiere un coche con las mínimas condiciones para luchar en pista. ”Me siento bien preparado y siento que soy muy rápido. Ataco las curvas y cuando voy detrás de alguien puedo alcanzarlo en la curva, pero pierdo 200 metros en las rectas, lo cual es muy frustrante”. ¿Y qué le motiva cada fin de semana?: "Tratar de conseguir milagros".