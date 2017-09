Los 'hooligans' amargan el regreso del Colonia a Europa

El partido de la Europa League en el Emirates del Arsenal ante el FC Colonia se retrasó una hora el jueves por culpa de los disturbios que los aficionados alemanes provocaron antes de la hora marcada para el pitido inicial. La policía arrestó a cuatro hooligans por delitos de orden público.

Los medios de comunicación británicos hablan de más de 20.000 aficionados del Colonia que desfilaron hacia el estadio al norte de Londres de forma ruidosa a pesar de que solo 3.000 entradas fueron asignadas al club alemán, que jugaba en la competición europea por primera vez en 25 años.

Los informes policiales indicaron que el número de aficionados alemanes que se encontraban fuera del estadio impidió el acceso de aquellos que sí tenían entrada. La policía desplegó un operativo reforzado después de que se denunciaran las peleas en las horas previas. Las imágenes de los aficionados por las calles de Londres, con sus cánticos, resultan impresionantes.

El entrenador del Arsenal, Arsene Wenger, lamentó el comportamiento de los seguidores del Colonia. "He seguido el fútbol alemán durante mucho tiempo y pensé que la gente del Colonia estarñia felices después e 25 años de no jugar en Europa, pero estropearon su noche, no pude entender eso".

El Arsenal ganó por 3-1 con goles de Sead Kolasinac, Alexis Sánchez y Héctor Bellerin.

