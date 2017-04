Llegó la hora de la verdad. El momento de los valientes. Atrás quedó una inmaculada trayectoria liguera en la temporada regular con un histórico pleno de victorias. El UBU Colina Clinic abre hoy el telón del play-off.

El combinado burgalés afronta en Anoeta (12,30 horas) el choque de ida de los cuartos de final de la promoción de ascenso a División de Honor con Bera Bera como contrincante de turno.

Los de San Amaro llegan a la eliminatoria con la vitola de claro favorito. Su inmaculada trayectoria liguera le sitúa en todas las quinielas como uno de los grandes aspirantes al salto de categoría.

Pero la escuadra de Marcelo Chorny no se fía lo más mínimo de las estadísticas que juegan a favor de los castellanos, que han sido capaces de imponer su ley en los dos compromisos que ha jugado esta temporada contra el combinado de San Sebastián (al que ganó por 32-27 en San Amaro y por 5-13 hace muy pocas semanas en Donostia).

Toca empezar de cero. Los ocho mejores equipos de la categoría medirán sus fuerzas en busca de una sola plaza para ingresar en la elite nacional. Con tanto en liza, y jugándose la vida en 6 encuentros -en el mejor de los casos-, muchos factores entran en acción. Y una mala tarde puede echar al traste toda la temporada.

Es por ello que el UBU Colina Clinic huye de triunfalismos y ha preparado con mimo su gran objetivo de la temporada. Llega a la capital donostiarra con la intención de encarrilar el pase a semifinales obteniendo un buen resultado en el feudo del Bera Bera. Y lo hace consciente de la dificultad que entraña la contienda. No en vano hace tan solo unas semanas los guipuzcoanos plantaron cara al Aparejadores durante la primera mitad -aunque la mayor calidad de los burgaleses salió a relucir cuando se agotaron las baterías a los vascos-.

EL XV DE GALA

Marcelo Chorny tiene muy claro su planteamiento táctico, con el que lleva trabajando las últimas jornadas. El técnico del UBU Colina Clinic apostará por el bloque habitual, pero dará continuidad a las novedades introducidas en el esquema en las últimas jornadas del campeonato.

Jorge Fuente regresa al equipo una vez superada la lesión que le ha mantenido en el dique seco las últimas jornadas de la liga regular y compartirá protagonismo en la primera línea de la delantera con Sergio Valverde y Andrés Caballero.

En la segunda formarán Johan Wagenaar y Emiliano Cabrera, por lo que las novedades llegarán en la tercera línea. Juan Aristemuño, el líder del equipo, jugará como flanker junto a Ruan Snyman. Así, el sudafricano cederá de nuevo a Len Ashcroft-Leigh el dorsal ‘8’, una maniobra sorprendente en su momento y consolidada con el paso de las jornadas. «Este planteamiento nos da una mejor base en la melé y una mayor agresividad a la tercera línea», explica Chorny.

En los tres cuartos, Tomás Rocamán y Shane Imo serán una vez más la pareja de medios, mientras que Nico Bianco y David Martín actuarán como centros. En el back three habrá protagonismo burgalés, ya que las alas serán para Álvaro González y Rubén Domínguez. El ‘torpedo’ Martin Sauls hará las veces de zaguero.

En total, el Aparejadores saltará al terreno de juego de Anoeta con hasta cinco jugadores de Burgos en el XV inicial.

RIVAL COMPLICADO

El técnico del UBU Colina Clinic, Marcelo Chorny, no elude la etiqueta de favoritos en la eliminatoria. «Llegamos al play off con ritmo, pero los dos equipos arrancamos de cero. Sabemos que cada detalle es importante y estamos muy concentrados. Todo está enfocado únicamente a este partido. Nos equivocaríamos si pensáramos que queda la vuelta», indica el argentino, quien alerta de la peligrosidad de Bera Bera. «Es un equipo aguerrido en defensa y con rápidos movimientos con la pelota en las manos».

Enfrente espera un viejo conocido como es Bera Bera, quien ya fuera rival en la liga. De hecho, el último compromiso de la fase de grupos se disputó ante el cuadro vasco. «Además, son aguerridos en defensa. Por eso os interesa un partido de desgaste, en el que podamos ser dinámicos y aprovechar nuestro poderío físico», señala.

APOYO EN LAS GRADAS

No estará solo el cuadro burgalés en San Sebastián, donde se espera la presencia de alrededor de 150 aficionados gualdinegros en las gradas del estadio Kote Olaizola entre los desplazados en el viaje oficial del club y los que se desplazarán con sus vehículos particulares.