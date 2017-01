Un hueso para empezar el año

BURGOS

Superado el parón navideño, el UBU Colina Clinic regresa a la competición obligado a mantener su impecable trayectoria. Los burgaleses retoman su particular rumbo hacia la fase de ascenso dispuestos a sortear cuantos escollos encuentren en el camino.



El primer envite de 2017 reserva una dificultad añadida para el conjunto gualdinegro. Los locales reciben al CRAT Coruña -San Amaro, 12,00 horas-, un rival siempre exigente y que llega a Burgos cargado de moral.



Después de un mal inicio de curso en el que encajó cuatro derrotas de forma consecutiva, el rival de turno ha enlazado siete triunfos sin fallo para colarse en la lucha por la tercera posición del Grupo A. Tradicionalmente los gallegos muestran su mejor versión en el fortín de Acea da Ma, pero lo cierto es que se han confirmado como un bloque muy competitivo jornada tras jornada.



El UBU Colina Clinic está avisado del potencial coruñés. Por ese motivo, necesita mostrar una vez más su versión más sólida como conjunto, esa que le ha permitido sobreponerse con firmeza a los problemas encontrados sobre la marcha.



En esta ocasión, el bloque castellano volverá a presentar bajas importantes en el paquete de delantera. Johan Wagenaar se encuentra en la última fase del proceso de recuperación previsto tras sufrir una fractura en un metacarpiano, mientras que Ruan Snyman cumplirá hoy la sanción impuesta por el Comité de Competición por acumulación de amonestaciones.



No todo son malas noticias en el seno del UBU Colina Clinic, ya que el XV local recupera a una pieza fundamental en las fases estáticas como es Len Ashcroft-Leigh una vez recuperado de la grave herida sufrida en la rodilla en el tramo final de la primera vuelta. El regreso del británico, acompañado en la segunda línea por César Colina, alivia a un pack en el que Carrasco y Djosseu se presentan como soluciones en la posición de flanker debido al cambio obligado de un Aristemuño que, en principio, actuará como octavo.



Valverde, Fuente, Caballero, Obregón y Valle también forman en la convocatoria de una delantera que presenta una importante novedad. El UBU Colina Clinic se ha reforzado en esta segunda mitad de la temporada con el argentino Emiliano Cabrera, un segundo o tercera línea que llega al club de la mano del técnico Marcelo Chorny y que ya coincidió con el centro Nicolás Bianco en el Pueyrredón de Mar del Plata.



Menos novedades presentará una línea de tres cuartos que repetirá su esquema habitual. Rocamán e Imo será la pareja de medios en un UBU Colina Clinic que apostará por Roberto Sáez y Nico Bianco como centros, mientras que el back three (alas y zaguero) lo formarán Álvaro González, Martin Sauls y David Martín.