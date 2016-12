El San PabloInmobiliaria se ejercitó ayer sin sus dos ‘5’. Goran Huskic sigue enfermo y los médicos le recomendaron guardar reposo, mientras que Percy Gibson sigue en Estados Unidos y es complicado que pueda llegar a tiempo para disputar el choque ante Palencia. El serbio sufre una amigdalitis que le provoca fiebre y le mantiene en cama. Los técnicos confían en que el tratamiento le haga efecto para que llegue a la cita de mañana lo más recuperado posible.Estará en el Marta Domínguez, aunque no se sabe en qué condiciones.



El que lo tiene harto complicado para jugar es Percy Gibson. Viajó a Estados Unidos para conseguir una documentación y los trámites se están alargando más de lo previsto. Por el momento el club no quiere descartar nada, aunque sabe que es difícil que llegue a tiempo.



Al que se le pudo ver entrenando con normalidad fue a Brandon Brine. No pudo trabajar con sus compañeros el martes debido a una jaqueca, aunque ayer completó todo el entrenamiento y está ya al cien por cien para afrontar el importante encuentro en Palencia.



También estuvo toda la sesión de trabajo y con aparente normalidad Edu Martínez.Tenía un golpe en la rodilla y los servicios médicos del club le han tratado y el alero parece recuperado.



Al que se le vio con problemas fue al base islandés Aegir Steinarsson. Tuvo que parar en algún momento debido a unas molestias en la espalda, aunque todo indica que es una dolencia leve y que no le impedirá estar a pleno rendimiento mañana.



AFICIÓN

Por otro lado, el San Pablo Inmobiliaria no estará solo en el Marta Domínguez.Está previsto que cerca de 150 aficionados se desplacen hasta el pabellón para apoyar al conjunto local. Lo que no se ha completado es el viaje organizado que puso el club a disposición a los seguidores. Muchos de ellos han preferido desplazarse en sus coches. La respuesta de la afición ha vuelto a ser excelente y si el club hubiera podido hacerse con más entradas las hubiera vendido, ya que hay aficionados que se encuentran a la espera de poder conseguir un billete para presenciar el choque en directo. El problema es que Palencia pone a la venta un escaso número de entradas, ya que cuenta con un elevado número de socios que prácticamente completan el aforo de su pabellón.