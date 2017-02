Ibai Salas da presencia al Burgos BH

Ibai Salas se convirtió en el corredor más destacado del Burgos BH en una Vuelta a Andalucía que comenzó con una jornada en la que los primeros espadas tomaron el mando y destrozaron el pelotón en el puerto de primera categoría que había a 18 de meta. Antes de que llegara el ataque de Alberto Contador y Alejandro Valverde, ganador de esta primera jornada y primer líder, el vizcaíno del conjunto burgalés formó parte dela fuga que se mantuvo en cabeza hasta que llegó la batalla final.



Salas cumplió con el objetivo que se había marcado el equipo y Belda salvó los muebles en la subida, llegando a meta en un segundo grupo a poco más de un minuto de los favoritos. Fue una jornada dura en la que se rodó a una gran velocidad y en la que los grandes nombres pasaron a la acción a las primeras de cambio.



Hoy llega la etapa reina (Torredonjimeno - Alto Peña del Águila ) con 177,9 kilómetros y un puerto de primera en el que concluirá la jornada. Antes los corredores deberán superar tres altos más (un primera, un segunda y un tercera) que se encargarán de cribar la carrera.



«Intentaremos estar en la escapada y a ver si se puede meter Ibai (Salas) que hoy ha cogido algún punto de montaña. Espero que la carrera esté un poco más controlada, ya que ya hay un líder y la batalla se puede centrar en el último puerto. Belda puede estar adelante en los últimos kilómetros, aunque todo dependerá de cómo afronten la jornada los hombres fuertes», comentó una vez finalizada la prueba Darío Hernández, director del Burgos BH.



ADRIÁN GONZÁLEZ

El burgalés del Euskadi Murias llegó retrasado a la línea de meta. Lo intentó en los primeros kilómetros y estuvo cerca de coger la fuga, pero finalmente no estuvo en el corte bueno. «Una vez que han llegado los ataques importantes he tratado de ayudar en la medida de lo posible a Gari Bravo, nuestro líder, y posteriormente he subido el puerto en un grupo numeroso. Se ha ido muy deprisa», explicó.



Hoy volverá a pelear por la fuga y es consciente de que le tocará sufrir, por el recorrido y por el gran nivel que hay en la carrera andaluza. No obstante, intentará ser protagonista antes del último puerto de la jornada.



CARLOS BARBERO

El de Movistar disputó ayer la primera jornada de la Vuelta al Algarve, en la que se impuso la velocidad de Fernando Gaviria por delante de Andre Greipel y Nacer Bouhanni. La etapa se decidió en una llegada masiva en la que no se pudo meter el de Gamonal, que llegó a la meta en el puesto 54º. Hubo mucha tensión en el tramo final de la carrera, en el que los equipos de los esprinters impusieron una alta velocidad y trataron de proteger a su hombre rápido. Barbero no encontró el hueco y todo indica que hoy le tocará trabajar. La segunda etapa tendrá final en un puerto de primera (Lago -Alto da Fóia, 189,3 kilómetros), por lo que los hombres de Movistar tendrán que trabajar para los escaladores.